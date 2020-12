Otra batalla judicial perdida de Colate Vallejo Nágera contra Paulina Rubio

La batalla judicial entre la cantante Paulina Rubio y su expareja Colate Vallejo Nágera por la custodia del hijo que tienen en común sigue en pie de guerra y está vez ha salido perdiendo el empresario.

Hace unos días, Paulina Rubio conseguía judicialmente que su hijo no viajase a España por miedo a que se pudiese contagiar de Coronavirus.

El juez ha vuelto a estar a su favor después de presentar cargos por la gran campaña mediática que habría estado realizando contra su persona y por la sobreexposición de su hijo por parte del hermano de Samantha Vallejo Nágera.

En un encuentro virtual en la Corte Familiar de Miami que tuvo lugar el pasado viernes, el abogado de la estrella intérprete de Ni una sola palabra, insistía en que se debía de frenar el comportamiento de su expareja, quién no dejaba de exponer y revelar cosas sobre la mexicana. A lo que el acusado se defendió negando ese tipo de actitud frente a ella.

En palabras textuales del letrado: "No hay otra forma de decirlo. Usted, señor juez, tiene el poder de ponerle un alto al ex esposo y su horrible y tóxica conducta. No solo por la señora Rubio, sino para que su hijo pueda crecer con dos padres que se respetan".

La única defensa por parte de Colate Vallejo fue que él se había limitado a contestar a la prensa con la que había trabajado previamente.

Argumento que careció de poco peso para el juez, que le ha condenado a correr con los gastos de este proceso judicial al haberse roto un convenio de confidencialidad que ambos tienen en común, según ha informado ESdiario.