Ana Obregón reaparece en un acto público por primera vez tras la muerte de su hijo Álex Lequio

Aunque algunos compañeros le han reprochado que vaya a presentar, junto a Anne Igartiburu, las Campanadas en La 1, la decisión es solo suya. Ana Obregóndespedirá el año en la cadena pública con la fuerza que la caracteriza y sobreponiéndose a todo lo vivido este 2020.

Con esta misma actitud ha asistido la bióloga a la presentación de la temporada navideña de RTVE junto a otros rostros como el humorista Florentino Fernández o la cantante Chenoa. El acto ha supuesto la vuelta de la presentadora a la vida pública tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, el pasado mes de mayo.

Enfundada en un elegante vestido de color negro con escote corazón y falda lápiz, Obregón se ha presentado en el evento con la mejor actitud posible, tal y como ha expresado a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido una reflexión junto a una imagen de la presentación.

"Nos toca renovar la ilusión. A pesar del dolor, del sufrimiento , de las perdidas y pandemia. Por ellos. Por los que ya no están y lucharon hasta el final. Por los que siguen luchando. Por ti, mi todo", reza el texto del post, en el que, además, ha recordado a su hijo.

La actriz se pensó la propuesta de RTVE para conducir las campanadas en la madrileña Puerta del Sol aunque, finalmente, aceptó. En un año tan complicado, Obregón quiere traer de vuelta todo el cariño que ha recibido en los últimos meses. "Nunca seré la misma, pero tengo mucho que dar", valoró recientemente.

"Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida. Pero tú, mi Aless, me diste fuerzas y luz con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, el Covid, enfermedades terminales... y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos", zanjó una sincera Ana Obregón.