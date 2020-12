Carmen Lomana reprocha a Ana Obregón que reaparezca para las Campanadas: "Se me abren las carnes"

Siete meses después del fallecimiento de su hijo, Álex, Ana Obregón reaparecerá en la escena pública en las próximas Campanadas de fin de año, que, junto a Anne Igartiburu, presentará para TVE.

De eso trataban en el espacio de COPE Fin de Semana, donde analizaban la vuelta ante las cámaras de la actriz. Fue entonces cuando Carmen Lomana, habitual colaboradora, se desmarcaba con un duro reproche hacia la también bióloga. "Son 6 meses lo que ha pasado. Es muy poco, es nada. Yo prefiero no hablar de este tema", aseguró la celebrity. Pero sí habló, y no para bien.

"Es el día más alegre del año. Con el luto, es un dolor tan grande cuando quieres tanto a una persona, como ella a su hijo, o como yo podía querer a mi marido. A mí me dicen a los 6 meses que presente el "Feliz Año" y es que, vamos, se me abren las carnes. No tendría energía, por todo lo que conlleva". comentó amargamente Lomana.

"Me parece bien que hubiese reaparecido en un tema de la Fundación contra el Cáncer, o en una serie de televisión, pero a mí me ha chocado mucho. El día del fin de año felicitando las Pascuas, que lo respeto, pero me cuesta entenderlo, es así", sentenció la exsuperviviente.