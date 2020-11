Primeras imágenes de Ana Obregón con Anne Igartiburu grabando las Campanadas de fin de año

Ana Obregón ha pasado el peor año de su vida. La muerte de su hijo Aless ha supuesto un drama para la actriz y presentadora, que a pesar de la tragedia despedirá 2020 en TVE junto a Anne Igartiburu, en las campanadas de Fin de Año.

Obregón compartió en su cuenta de Instagram una imagen con Igartiburu: "Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas", escribió la veterana actriz.

"Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida. Pero tú, mi Aless, me diste fuerzas y luz... con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, el covid, enfermedades terminales, etc... y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos", dijo Obregón.

Finalmente, la actriz se mostró agradecida: "Gracias a Anne Igartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnífico equipo de RTVE. Gracias a Alejandro de Miguel por su maravilloso vestido y a Rabat Jewellery. Gracias a Susana Uribarri por sacarme de mi casa, has conseguido que aunque siga el dolor, se alivien los síntomas", concluyó.