Arza (PDeCAT) propone un cara a cara a Batet (JxCat) para confrontar propuestas para Tarragona

En la misiva, además de felicitar a Batet por su elección, asegura que es una muestra de compromiso que tenga "ganas de repetir" en una cuarta legislatura en el Parlament.

"Empezaste como candidato de CiU, luego de JxSí, después de JxCat y ahora lo hará con Junts. Yo, como sabes, seré el cabeza de lista del PDeCAT, de donde no me he movido", reza la carta.

Según Arza, el baile de siglas puede haber provocado "cierta confusión" entre los votantes, y por ello ve importante aclarar las diferencias que hay entre ambas candidaturas.

"Los dos hemos hecho camino juntos durante unos años y los electores tienen derecho a saber y a entender con claridad porque nos enfrentamos ahora electoralmente", añade.

En su opinión, los ciudadanos deben estar informados para poder escoger "entre el PDeCAT, el partido del presidente Mas, y Junts, el partido que votará el presidente Torra", ha zanjado Arza, que también está dispuesto a debatir con cualquier candidato que respete la democracia y las instituciones catalanas.