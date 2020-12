Ellen DeGeneres confirma que siente un fuerte dolor de espalda a causa de la Covid-19

La semana pasada, Ellen DeGeneresreveló que había dado positivo en Covid-19. A través de sus redes sociales, mediante la publicación de un vídeo, la presentadora ha querido contar cómo se encuentra una semana después. La mujer, de 62 años, ha explicado que se encuentra bastante bien, aunque ha tenido un fuerte dolor.

"Hola a todos, solamente os quiero agradecer a todos los que me habéis deseado bien, que me siento al 100 por cien, me encuentro muy bien. Pero una cosa que no te dicen es que, de alguna forma, te da un dolor de espalda insoportable", ha confesado la presentadora.

Además, ha explicado que no sabía si este podría ser uno de los síntomas, por lo que preguntó a gente que se había contagiado antes que ella y estos le confirmaron que algunos también han experimentado este dolor como parte de los síntomas de la enfermedad.

"No sabía que ese era un síntoma, pero hablé con algunas personas y: dolor de espalda. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Por qué? Dolor de espalda, malo", ha añadido.

La cómica se encuentra aislada, pasando la enfermedad con la única compañía de su esposa, la actriz Portia de Rossi, quien ha grabado el vídeo.

Tras dar a conocer que había dado positivo en Covid-19, se vio obligada a suspender la producción de su programa, The Ellen DeGeneres Show. Hasta ese día, el show de Ellen se había estado filmando sin la presencia de público en el estudio y con una mezcla de celebridades invitadas que se conectaban virtualmente.