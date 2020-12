Sentencia Charlie Hebdo: una cadena perpetua y dos condenas de 30 años a los cómplices de los atentados de 2015

Después de tres meses de juicio, este miércoles se ha dado a conocer la sentencia por los ataques terroristas en enero de 2015 en París. Los acusados como cómplices en la comisión de los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo, un supermercado judío y una comisaría de Policía han sido condenados a penas que van desde los 4 años hasta la cadena perpetua. El Tribunal francés aplica una de las condenas más duras a Ali Riza Polat: 30 años por ser cómplice en los tres ataques.

Se trata del principal imputado en este caso. Ali Riza Polat -considerado como el "eje" de los ataques- ha sido declarado culpable de ayudar e incitar a delitos terroristas, por tanto, cómplice de los delitos que cometieron los hermanos Said y Chérif Kouachi y Amédy Coulibaly- que murieron el 9 de enero de 2015 tras los ataques perpetrados-.

Las condenas más duras incluyeron a dos de los tres acusados que están en orden de busca y captura, Mohammed Belhoucine, presuntamente muerto en Siria, recibió la cadena perpetua, y Hayat Boumedienne, sentenciada a 30 años de cárcel, los mismos que Ali Riza Polat, el único considerado cómplice directo de los tres terroristas.

En cuanto al hermano de Belhoucine, Mehdi, que también se encuentra fugado, los magistrados consideraron que ya había sido juzgado y condenado por asociación criminal terrorista en enero de 2020 y que no se puede juzgar a alguien dos veces por lo mismo. Por lo tanto, es absuelto al aplicarle el principio de non bis in idem -un principio de legalidad penal que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo hecho delictivo.

Por su parte, Amar Ramdani, con una condena de 20 años, Nezar Pastor Alwatik, de 18 años, y Willy Prévost, de 13 años, fueron declarados culpables de asociación terrorista.

Sin embargo, el tribunal descartó la calificación de terrorista para seis de los once acusados presentes -tres de los 14 procesados fueron juzgados en su ausencia- : Christophe Raumel, condenado a 4 años, Michel Catino, a 5 años, Miguel Martínez, a 7 años, Mohamed-Amine Fares y Metin Karasular a 8 y Abdelaziz Abbad, a 10 a años. Son las penas más bajas porque fueron condenados por asociación delictiva.

Así se acaba lo que ha sido un proceso difícil, mediático y turbulento, que además, se celebró en pleno debate en Francia sobre el islamismo radical y el laicismo tras los tres atentados yihadistas en suelo francés desde septiembre y marcado por una pausa de casi un mes debido al contagio por Covid de Ali Riza Polat.

2015 fue un año trágico para Francia. 17 personas murieron tras tres días de ataques en enero, comenzando el 7 de ese mes con la masacre de 12 personas por los hermanos Kouachi en la revista Charlie Hebdo, que había publicado caricaturas del profeta Mahoma. El día 8, un día después, Coulibaly -coordinado junto con Said y Chérif- asesinó a una policía y al día siguiente retuvo a una decena de personas en un supermercado judío y mató a cuatro.