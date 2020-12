Saint Laurent vuelve a sus orígenes con una nueva colección presentada en el desierto

En abril, Saint Laurent comunicó que iba a crear su propio calendario con las fechas de las nuevas colecciones como consecuencia de la pandemia. Ahora, la marca ha lanzado I wish you were here tras no haberse presentado en la pasarela de septiembre.

La firma francesa ha apostado por la slow fashion en un desierto como escenario que simboliza "la serenidad" y las bondades de "un ritmo más lento" según su actual director creativo, Anthony Vaccarello.

Con esta presentación, vuelven a los orígenes africanos del fundador Yves Saint Laurent, nacido en Argelia, que siempre encontró buena parte de su inspiración entre los colores y la naturaleza del continente.

Vuelven a brillar las chaquetas saharianas o las túnicas que lograron el reconocimiento de la casa en un pasado, aunque esta vez con el toque característico de Vaccarello.

La maison aboga por una moda más cómoda en la que predominan los looks fluidos monocromáticos en tonalidades negras, junto a blancos, colores burdeos y unos estampados florales.

Todo aquello haciendo un homenaje a la difunta artista Claude Lalanne, cuya familia ha cedido varias de sus joyas para "iluminar los colores apagados y envolventes de una colección dedicada a la libertad de movimiento".