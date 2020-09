La 'slow fashion' se apodera de la Semana de la moda de la capital española gracias a 'Madrid es Moda'

Tras los acontecimientos que todos hemos estado viviendo en los últimos meses, muchas de las cosas que creíamos normales han cambiado. El tiempo de introspección que hemos tenido nos ha valido para ver las cosas de distinta manera.

Después de un tiempo de parón, la moda vuelve a despertarse en septiembre, pero esta vez trae un concepto diferente. Un movimiento se está haciendo cada vez más fuerte en el mundo de la moda: la slow fashion.

Durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid de este mes, un grupo de diseñadoras y diseñadores se han juntado en un proyecto que busca poner en valor a las marcas de autor españolas, poniendo énfasis en la slow fashion.

Por desgracia, la moda de autor es una gran desconocida en España, a excepción de nombres como Oteyza, Pertegaz, Roberto Verino, María Lafuente o Ángel Schlesser. Aquí entra en juego Madrid es Moda, una iniciativa de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con la intención de acercar la moda de autor y la slow fashion al público.

De acuerdo con Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, Madrid es Moda busca dar a conocer los valores de la slow fashion: la producción en proximidad, la mano de obra local, tiradas de una misma prenda reducidas, confección muy cuidada y exquisita y unos tejidos de gran calidad. También cabe resaltar que la moda de autor española tiene un sello distintivo de las de otros países, y es que incorpora la artesanía tradicional con un lenguaje contemporáneo.

Madrid es Moda ha reunido a 30 diseñadores de moda de autor para que presenten sus colecciones en un momento en el que la visibilidad de este sector es crucial para su superviviencia.

Parte de la colección de Pertegaz. MADRID ES MODA

En una entrevista con Beatriz Peñalver, una de las diseñadoras de moda de autor que participan en este evento, el poder presentar su colección al público y, como ella misma dice, "poder darles voz a los diseñadores", es una gran ayuda para que la gente se de cuenta de qué es la slow fashion y de lo que supone. "A lo mejor abrirán los ojos hacia la moda y verán que esto se trata de algo más que de una prenda de ropa", contaba.

Beatriz es una diseñadora que sigue la slow fashion, donde prima sobre todo la artesanía. La modista considera que los diseñadores de moda de autor son los guardianes del diseño frente al fast fashion, por eso es imprescindible protegerla.

Beatriz Peñalver. MADRID ES MODA

El coronavirus ha afectado duramente a este sector: el cierre de los talleres, la parada en la producción, las colecciones ya terminadas y sin salida... Aún así Beatriz se muestra optimista: "Al final volverá a haber eventos y los actos sociales seguirán ocurriendo, y la gente necesitará vestirse para un evento, una cena, una boda... esto seguirá estando. Al igual que creo que la gente al final estará concienciada a consumir este tipo de moda".

"Hay un trabajo gordo por nuestra parte de concienciar al consumidor para que invierta en moda de autor española, por eso Madrid es Moda me parece genial, porque dan a las colecciones 'voz', y al final es el autor el que habla. Espero que después de este evento, que creo que va a ser un antes y un después, la gente no mire igual una prenda de autor, que cuando la mire vea una historia, un trabajo y una responsabilidad social", comentaba la diseñadora.

La artesanía es el alma de los diseños de Beatriz Peñalver. MADRID ES MODA

Beatriz muestra la realidad de muchos diseñadores españoles: las prendas en las fábricas porque nadie quería hacerse cargo de ellas, las boutiques queriendo devolver la ropa porque no podían venderlas, las empresas del calzado del levante al borde de la ruina...

Sin embargo, la diseñadora comentó que ella se sentía afortunada: "tuve suerte de que cuando se decretó el Estado de alarma yo no tenía todavía ninguna colección, solo tenía el concepto de 'Doñaflor', y por primera vez me enfrenté a un lienzo totalmente en blanco. Esta colección que voy a presentar ahora no tiene nombre, porque podría ser el de cualquiera de mis clientas". Comentaba. "Esta colección que voy a presentar ahora es hija de 'Doñaflor', de lo que se quedó a las puertas y no fue. Con ella intenté adaptar mis planes a las necesidades de mis clientes", relataba Beatriz.

Detalles de la nueva colección de Beatriz Peñalver MADRID ES MODA

"Para mí la moda de autor tiene alma, la que pongo a mis colecciones; tienen identidad, porque se basan en mi proceso creativo; y también tiene humanidad, porque representa el trabajo de un pequeño gran equipo que me importa", decía Beatriz con sentimiento.

La diseñadora piensa que la moda de autor no tiene que ir con las tendencias, aunque estas las puede incorporar en sus desfiles: "Nosotros elaboramos prendas que perduran en el tiempo y que jamás deberían llamase outlet, término rescatado del fast fashion que mejor se lo dejamos a ellos".

Beatriz Peñalver con la rueca que construyó ella misma para los flecos. MADRID ES MODA

En la colección cápsula que presenta en Madrid es Moda, predominan la viscosa italiana texturizada con relieve imitación de jacquard, el popelín calado japonés y losjacquard metalizados. En cuanto a la paleta de color, son protagonistas el azul añil, verde agua, nude y melocotón, sin olvidar los metalizados en rosa, verde y azul. Es significativo del valor de su trabajo el que, para hacer los borlones de flecos que llevan algunas de sus prendas, Peñalver ha construido una rueca para poderlos hacer manualmente.

Diseños presentados en Madrid es Moda por Beatriz Peñalver. MADRID ES MODA

Durante esta semana, Madrid es Moda va a hacer hincapié en la importancia de que el consumidor sepa qué está consumiendo, de dónde y qué representa. Este evento ayudará a mostrar la realidad del mundo de la moda, y cómo de importante es en estos momentos invertir en prendas españolas para ayudar a reflotar la economía de nuestro país y, además, ayudar al medioambiente. En palabras de Beatriz Peñalver: "Si nosotros no cuidamos el made in Spain, nadie lo va a hacer".