La inesperada y rara declaración de amor de Scott Disick a Kourtney Kardashian: "Eres la mejor fábrica de bebés"

Lo cierto es que es difícil hacerse una idea de cómo funcionan las relaciones amorosas en el seno de la familia Kardashian en estos últimos meses: por un lado, tenemos a Khloé Kardashian, que aún no se hace a la idea de tener que separarse (de nuevo) de Tristan Thompson porque este ahora juega en un equipo de baloncesto del otro extremo del país; por otro está Kim Kardashian, que sigue junto a Kanye West pero están llevando "vidas separadas"; y ahora el turno le toca a Kourtney Kardashian, que tiene una de las declaraciones de amor más extrañas de parte de su expareja, Scott Disick.

Hay que empezar por el hecho de que este lunes la hermana mayor del Klan celebraba dos cumpleaños: el 14 de diciembre de 2009 nacía su primer hijo, Mason Dash, y también un 14 de diciembre, pero de 2014, nacía su tercero, Reign Aston. Once y 6 años respectivamente que conformaban una jornada muy especial.

Y todo empezó como se podía esperar: con los dos pequeños recibiendo las felicitaciones a través de las redes sociales (sobre todo de Instagram) de multitud de personalidades y celebrities, estando entre esos mensajes, claro, los de sus tías y abuela.

Sin embargo, la más curiosa de las felicitaciones ha sido la del padre de los niños. Disick, que no está de más recordar que realizó una pésima cuarentena ingresando de nuevo en rehabilitación tras recaer de sus adicciones, no solo no se centró en el cumpleaños de los niños, sino que dirigió el mensaje a la madre de ellos. Es decir, a Kourtney.

El modelo de 37 años, que estuvo saliendo con la empresaria desde 2006 hasta 2015, tiempo en el que la pareja tuvo a sus tres hijos, aunque rompieron debido a las continuas fiestas y salidas de Disick unidas a sus adicciones al alcohol y a las drogas, ha vuelto con estas palabras a avivar los rumores de reconciliación, sobre todo porque en mayo de este año acababa su relación con Sofia Richie, hija de Lionel Richie, y con la que se llevaba 15 años y que empezaron a sair en 2017.

"Gracias, Kourtney Kardashian, por ser la mejor fábrica de bebés de la ciudad", comienza su extraña declaración de amor junto a una fotografía de ellos dos con los cumpleañeros. "No podría haber soñado con una persona mejor para tener a estos niños maravillosos. Te quiero y quiero a nuestra familia más que a nada en este mundo", finaliza.

Quitando que en la foto falte la hija, Penelope, lo cierto es que los fans se han quedado un poco atónitos dado que los rumores apuntaban que recientemente había comenzado un romance con la joven modelo de 19 años Amelia Hamlin, hija de Lisa Rinna (estrella del realityReal Housewives of Beverly Hills) y del actor Harry Hamlin (Furia de titanes).

Pero en su propio entorno aseguran que desde que superó sus adicciones, una de las condiciones de Kourtney, se estarían planteando darse una nueva oportunidad y, los más avispados, han recordado que en el último episodio de la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashianllegaron a bromear sobre tener un cuarto hijo.