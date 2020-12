Diciembre es el mes del ahorro fiscal: consejos para lograr beneficios importantes en el pago de impuestos

Los planes de pensiones suelen verse como un producto de ahorro a largo plazo para la jubilación. Sin embargo, además de servir para ello también funcionan para reducir la factura fiscal, ya que permiten desgravarse hasta 8.000 euros o el 30% de los ingresos anuales del trabajo, la menor de las dos cantidades. Dicho de otro modo, las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible general del IRPF, si el tipo al que se está tributando es el 45% y se aportan 8000 euros el ahorro fiscal será de 3.600 euros. Una cantidad nada desdeñable, sobre todo, este ejercicio en el que a muchos españoles les saldrá a devolver la Declaración de la Renta en 2021 debido al pago de los ERTE.

Lo cierto es que este ejercicio será el último para poder beneficiarse de este ahorro fiscal, ya que el Ejecutivo ha anunciado la reducción del beneficio desde los 8.000 euros hasta los 2.000 euros. Con ello, los 3.600 euros de reducción tope que se venía disfrutando hasta ahora, se quedarán en 900 euros, lo que suponen 2.700 euros meno. Este cambio ha sido recogido de forma negativa por el 90% de los inversores en planes de pensiones, según una encuesta realizada por Finect, y también por aquellos que se habían planteado la posibilidad de abrirse un plan. De hecho, solo el 15,4% de los que pensaban dar el paso el próximo año terminarán haciéndolo.

2020 se conforma como la última oportunidad fiscal para poder ahorrar hasta 3.600 euros a la hora de dar cuentas ante Hacienda. Es cierto que la mayoría de las personas no tienen la capacidad de poder destinar 8.000 euros anualmente al ahorro jubilación, pero sea cual sea la cantidad este año, especialmente, puede evitar más de un disgusto en abril. Si se ha firmado parte de un Expediente de Regulación de Empleo se contará con dos pagadores. ya que el SEPE cuenta en la suma, con lo que la obligación de presentar la declaración ya no se situará en los 22.000 euros sino en los 14.000. Además, las prestaciones percibidas por el SEPE no retienen prácticamente nada, con lo que llegado el momento se tendrá que abonar la parte del IRPF no pagada.

Otras alternativas

Además de los planes de pensiones existen otras alternativas para reducir la factura fiscal. Por ejemplo, los pagos destinados a viviendas adquiridas antes de 2013 cuentan con un beneficio fiscal del 15% de lo pagado en la compra sobre un máximo de 9.040 euros, o de 18.080 si se hizo en matrimonio. Si se cuenta con un remanente ahorrado destinar una cantidad extra y amortizar parte del préstamo también reducirá la factura de Hacienda. Confiar en empresas de nueva creación también tiene recompensa. En concreto, invertir directamente en este tipo de proyectos permite deducir hasta un 30% la cantidad que aportemos, hasta un máximo de 60.000 euros. Por otra parte, si se invierte en Bolsa siempre existe la opción de compensar pérdidas con ganancias de los últimos cinco años. El porcentaje de compensación es del 25%.

Otra opción es ser solidario. Estas Navidades serán muy complicadas para muchas familias y destinar cualquier ayuda a organizaciones no gubernamentales (ONGS), además de ser un acto humanitario, servirá para deducir hasta un 75% los primeros 150 euros en la declaración de la Renta, y un 30% del resto de sus aportaciones. Este porcentaje se incrementa al 35% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en los tres últimos años. También puedes deducirte un 10% por donativos a otras fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública no acogidas a la Ley 49/2002.