Koldo Martínez presenta enmiendas a los PGE para Navarra en materia viaria, vivienda, medio ambiente y agricultura

Una de las enmiendas solicita tres millones de euros para acometer en 2021 el inicio del nuevo Centro Nacional de Industrialización y Robótica de la Construcción, que impulsa el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Un proyecto que "está destinado a convertirse en un centro de referencia a nivel europeo en la investigación de nuevos sistemas de construcción de vivienda y en la formación de profesionales que aumenten la eficacia en este campo, reduciendo tiempos y costos y mejorando la eficacia energética de las edificaciones", ha destacado en un comunicado Geroa Bai.

La partida más importante cuantitativamente, con un costo de 4.200.000 euros, recoge la construcción del enlace en la AP-68 en Lodosa en dirección Bilbao, que está pendiente de ejecutar. Un proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento en 2018 pero que "aún no se ha ejecutado". "La construcción de este enlace es esencial para el desarrollo no sólo del municipio sino de toda la zona, ya que mejorará sensiblemente las comunicaciones. No tiene ningún sentido que no se hayan completado los accesos inicialmente previstos y con esta obra daríamos solución a una antigua reivindicación de la comarca", ha señalado Koldo Martínez.

También en el ámbito viario, el senador ha incluido una enmienda para que el Estado aporte financiación al asfaltado de la vía de servicio que transcurre paralela a la AP-68 a la altura de Tudela y que "en su estado actual genera polvaredas con serio riesgo para los vehículos que transitan por la autopista y con molestias tanto para los propios agricultores como para ciclistas y peatones que utilizan ese camino".

Finalmente, en el terreno de las carreteras se ha elaborado también una enmienda para financiar al Ayuntamiento de Huarte la construcción de una pasarela peatonal que comunique la urbanización Itaroa con el centro comercial del mismo nombre.

En el ámbito del medio ambiente, el senador Koldo Martínez ha presentado tres enmiendas. Una de ellas busca cofinanciación para completar la red de bidegorris de la Comunidad foral y "conectar las grandes redes, tanto transfronterizamente como con los municipios circundantes, de tal manera que se puedan aprovechar para favorecer los desplazamientos diarios en bici para acudir al trabajo, a la compra, la escuela, etc., además de fomentar una modalidad de turismo cada vez más en boga en Europa". La enmienda solicita dos millones de euros para el ejercicio 2021.

Otra enmienda pide 300.000 euros para acometer la rehabilitación del edificio modernista de primeros del siglo XX del Parque Natural del Señorío de Bertiz "que lleva décadas cerrado, debido a su avanzado estado de deterioro". Según ha explicado Geroa Bai, el Departamento de Desarrollo Rural está valorando "ofrecer ese edificio, una vez restaurado, a centros de investigación y universidades para uso científico".

Otra iniciativa tiene como objeto una subvención al Ayuntamiento de Villava para reducir las inundaciones que se dan en la zona con la construcción de un nuevo puente con más luz, que impida el efecto presa que provoca el actual, y bajar la cota del colector situado aguas arriba.

Una enmienda, con un importe de un millón de euros, tiene como destinatario el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y tiene como objetivo dinamizar el valle de Salazar y la zona del Pirineo navarro.

Actualmente hay varios edificios abandonados en la finca experimental que el Instituto Navarro para la Transformación e Innovación en el sector agroalimentario (INTIA) tiene en Rementería. Se busca convertir esas edificaciones en "un centro de emprendimiento de nuevas iniciativas de agricultura de montaña como la producción de frutos rojos, cría de insectos para proteínas, plantas aromáticas, elaboraciones con cordero, etc". También se contempla la creación de espacios para que quienes emprendan puedan testar allí estos nuevos productos.