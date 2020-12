Teresa Ribera cuestiona la mitomanía sobre Greta Thunberg y pide realismo en la lucha climática

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado este sábado el papel de los referentes en la lucha climática, como el de la adolescente sueca Greta Thunberg, pero cuestionó la "tendencia mitómana" en el ecologismo y apeló a la realidad para generar un cambio con acciones individuales.

"Las referencias nos ayudan a pensar o nos destacan mensajes con algunas claves, pero es muy importante subrayar que esa tendencia mitómana hay que pasarla por el tamiz de la realidad", declaró Ribera en un diálogo organizado por el Diario Vasco junto al filósofo Daniel Innerarity tras ser preguntada por iconos del movimiento ecologista como Greta Thunberg.

A su juicio, esa mitomanía y la dependencia de los referentes "no puede acabar convirtiéndose en algo como esperar a que venga Papá Noel en Navidad, los Reyes Magos en su día y que Obama resuelva todos los problemas del mundo o no sé quién desde Europa. Eso no es así por la complejidad de un mundo hipersofisticado", indicó.

En este sentido, valoró la capacidad de los referentes para que "nos ayuden a entender mejor las cosas", pero pidió "asumir con humildad que no hay absolutamente nadie que sea la persona o la institución que nos devuelva la cordura respecto a nuestros problemas".

Por tanto, aclaró que "no hay soluciones tecnológicas mágicas ni superhéroes" para acabar con la contaminación del mar por los vertidos de plástico o para las emisiones de carbono, de manera que "todos tenemos capacidad de ser superhéroes y debemos activar nuestra potencialidad, y para eso nos viene bien tener referentes". "Hay que combinar referencias y estimular que cada cual entienda que cada cual debe formar parte de ese cambio", añadió.

Asimismo, opinó que existe "una vocación de hacer las cosas bien" y "aspiramos a hacer lo correcto de forma genérica", aunque añadió que falla la puesta en práctica y que "debería ser sencillo hacer lo correcto y no convertirse en una heroicidad contra viento y marea".

Por tanto, apostó por explicar desde las instituciones y referentes "una idea de dónde queremos llegar" y de lo "peligroso que es el no cambio". "Debemos utilizar el beneficio y destacarlo para utilizarlo como estímulo para poder hacer más" porque "conviene hacer ese recorrido".