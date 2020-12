La enfermedad que impidió a Asraf Beno ir a 'Supervivientes': "Me dijeron que podría morir en menos de un año"

Este viernes, Telecinco estrenó la nueva temporada de Volverte a ver. El formato más emotivo de Mediaset regresó, y lo hizo de la mano de Isa Pantoja y Asraf Beno, tal y como se había anunciado. Fue el modelo el que llevó a Isa para confesarle algo que hasta ahora le había ocultado.

La aparición también sirvió para ver lo mucho que ha cambiado la relación entre ambos desde que entraron en La casa fuerte, pues Volverte a ver se grabó justo antes de que empezara en reality. En el programa de Carlos Sobera, Isa destacó el respeto que habría entre los novios y que él era una muy buena persona.

Asraf aprovechó la situación para contarle a Isa por qué no había ido a Supervivientes, cuando estaba previsto que concursara. "Al hacerme las pruebas para entrar, me dijeron que me podría morir en menos de un año por una anomalía en mis pulmones".

Según añadió Sobera, la llegada inminente de la pandemia había retrasado notablemente tanto que Asraf se hiciera las pruebas pertinentes como que obtuviera sus resultados, por lo que había pasado unos meses angustiado y marcados por la incertidumbre y la soledad. Y es que, Isa no es la única que desconocía esta realidad, sino que también se lo había ocultado a su familia por no hacerles sufrir.

"He estado muy mal, no sabía lo que era. Me dijeron que era una cosa muy mala. Ahora he superado todo, no es tan malo como pensaba. Me han dicho que estoy bien. Desde ahora no quiero secretos, quiero que entremos en La casa fuerte siendo libres de todo. Perdóname esas mentirijillas. Las hice por ti, para que no te diese pena ni te sintieras mal", le contó Asraf a su chica.

Por su parte, esta explicó que, tanto ella como su hijo, Albertito, habían notado que Asraf no estaba bien. Atando hilos, Isa comprendió lo mucho que le afectó al joven la muerte de la madre de Irene Rosales: "Me siento un poco culpable, porque cuando le veía estresado le preguntaba por qué lo pagaba conmigo, me cuesta empatizar en ese aspecto".

"Lo notaba muy raro y preocupado, hacía muchas llamadas por teléfono. Sacarle algo es complicado, aunque tenga confianza conmigo. Quiero darle mi apoyo y estar ahí, convivo con él y soy capaz de cualquier cosa por él", contestó una emocionada Isa Pantoja antes de correr a encontrarse con su prometido.