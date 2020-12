"A la merda 2020": À Punt prepara un Nadal "per a quedar-se a casa" i acomiadarà l'any amb humor

L'oferta nadalenca de la cadena començarà de mans de 'Les notícies del matí', el dimarts 22 de desembre, amb la retransmissió en directe, per la televisió i per la ràdio d'À Punt del sorteig de la grossa de Nadal. El programa servirà per a "no perdre's detall del que passe en el Saló de Sorteigs de Madrid", ha indicat la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en un comunicat.

El Nadal d'À Punt tindrà edicions especials dels programes de cuina 'Així dona gust' i 'Cartes en Joc', dos formats d'entreteniment per a "renovar el receptari, recuperar de l'oblit plats tradicionals i sorprendre els paladars més exigents".

En 'Cartes en joc', d'una banda, Jordi Garrido visitarà els restauradors de la Ribera Alta i a l'Ènova, Carcaixent i Alzira buscarà el millor bollit de Nadal de la comarca.

Per a la setmana de cap d'any els concursants són tres coneguts rostres: Carmen Alcayde, Maria Abradelo i Chimo Bayo apadrinaran els seus restaurants favorits i lluitaran per demostrar qui és el millor.

'Així dona gust', cada vesprada de 19:30 a 20:30 hores, ha preparat una selecció de menús familiars. El cuiner Lluís Penyafort i el seu ajudant Òscar Tramoyeres conviden a la seua cuina presentadors i col·laboradors habituals d'À Punt com Lluís Cascant, Carme Bort, Natxo Rodilla, Pepiu o Pepa Cases i amb ells, xefs de renom que oferiran el seu consell expert.

Mentre, 'Atrapa'm si pots' es vist de Nadal, de dilluns a divendres, a les 3 de la vesprada. El presentador, concursants i plató es transformen per la màgia de l'esperit nadalenc, amb l'objectiu d'alegrar i entretindre la sobretaula dels dies més especials d'un any casolà i diferent.

L'edició Cap de setmana es tematitza també per Nadal. La grossa de Nadal, Pare Noel, o les tradicionals inocentadas, a més de la simpatia i el bon humor d'Eugeni Alemany ens aportaren molts somriures saludables.

Dos dels programes de les nits, 'No Tenim Trellat' i el 'TàP Zàping' preparen una selecció dels millors moments de l'any, sempre en clau d'humor.

Mentre, per a la Nit de Nadal, el departament d'Informatius farà un "elaborat resum de l'any per a analitzar l'actualitat que ens deixa el 2020".

A continuació, s'estrenarà el programa 'Per Nadal, cançons', que oferirà un recorregut per les músiques que ens han acompanyat en els especials històrics de la televisió valenciana.

HUMOR PER A ACABAR EL 2020, MÚSICA PER A COMENÇAR EL 2021

'A la merda 2020', 'Campanades 2021' i 'Cantem 2021' per a la Nit de cap d'any À Punt confia, per tercer any consecutiu, la presentació de la retransmissió de les campanades del 2021 als presentadors Carolina Ferre i Eugeni Alemany.

L'especial previ abans de la retransmissió es dirà A la merda 2020, un "espai d'humor ple de sorpreses". Juntament amb Carolina i Eugeni, en el programa participaran moltes cares conegudes com l'humorista Oscar Tramoyeres i personatges de L'Alqueria Blanca, entre molts altres.

A continuació À Punt oferirà 'Cantem 2021', un format de karaoke per a continuar la festa amb una entretinguda proposta musical i començar amb bon peu l'any nou sense eixir de casa.

Per al prime time de l'1 de gener està prevista l'estrena de la mini sèrie 'L'última coronació'.

CONCERTS, LA COLLA I PROGRAMES TURÍSTICS

À Punt manté la retransmissió en diferit de concerts pels dissabtes a la nit.

El dissabte dia 19 de desembre s'emetrà el concert de la Gossa Sorda, el 26 de desembre el concert de Zoo, mentre que dissabte 2 de gener serà el torn de La Raíz.

Els xiquets de la casa més matiners tenen una cita matinal diària amb els dibuixos de la Colla i les Feretes, les marionetes més estimades pels xiquets i xiquetes valencians.

També gaudiran de pel·lícules i de l'estrena de nous capítols de sèries d'animació com Voltron, Spirit, Doraemon i Visca el rei Julien.

De dilluns a dissabte és temps de lletrejar amb el concurs Rosquilletres que reserva la seua gran final per al prime timee.

El dia 6 de gener, Dia de Reis, a les 21:30 hores, sabrem qui són els estudiants més ràpids cantant les lletres de paraules impossibles.

D'altra banda, el dissabte 26 serà l'últim capítol de 'El meu lloc al món' amb tres convidats d'excepció: Carmen Lomana, Sergio Caballero i Carolina Ferre. El dilluns 28 s'acomiaden els programes Cara o Creu amb un passeig per a prendre nota per Dénia i Xàbia.

Finalment, Loving Comunitat Valenciana finalitza mostrant les propostes per a l'oci i l'esport que més han sorprès al presentador Hu Zhao.

CINEMA

Bikes, The movie, Ben Hur i ET l'extraterrestre ompliran el dia de Nadal. A més, en les sobretaules hi haurà "grans clàssics" del cinema com: Trapeci, Topkapi, l'Assassinat en l'Orient Express, el Violinista en la Teulada, Ben-hur, Veracruz, Memòries d'Àfrica, La comtessa descalça, Este món està boig, boig, boig, Encís de Lluna, El foc i la paraula o Veracruz, entre d'altres.

Però el públic també podrà gaudir de títols familiars i d'aventures, amb pel·lícules com El metge, L'olla de grills, Pompeia o Família a l'Instant.

D'altra banda À Punt estrene el divendres 25 al matí la pel·lícula d'animació Bikes, the Movie. Aquest llargmetratge d'animació, participat per À Punt Mèdia, amb direcció de Manuel J. Garcia i producció valenciana va estar nominat com a millor llargmetratge d'animació als Goya del 2018.

Eixa vesprada À Punt recupera un clàssic del cinema amb Ben Hur i a la nit, tornarem a emocionar-nos amb ET l'extraterrestre, d'Steven Spielberg.

'DUEL DE VEUS'

La programació nadalenca d'À Punt es reserva per a les postres d'aquest menú festiu l'estrena del talent musical 'Duel de veus' per al dissabte 9 de gener en prime time, a les 21:45 hores.

'Duel de veus' està presentat per Àlex Blanquer, i tindrà un jurat d'excepció: la cantant i compositora Sole Giménez, excomponent de Presuntos Implicados, amb més de 30 anys d'experiència en el món de la música; Samantha Gilabert, cantant valenciana que es va donar a conéixer en l'última edició del concurs de talents musical Operació Triomf, i l'humorista i presentador Eugeni Alemany.