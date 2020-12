El creador de 'Física o química', enfadado con Antena 3 porque no le han llamado para el reencuentro: "No lo voy a ver"

El 27 de diciembre se estrena en Atresplayer Premium Física o química: El reencuentro, un especial de dos episodios que supone el regreso de los personajes de la famosa serie juvenil que marcó a toda una generación. Sin embargo, parece que en esta vuelta no están todos.

Además de que no todos los actores participarán en este reencuentro, quien tampoco está es el creador de la ficción, Carlos Montero. El escritor ha hablado este viernes con El Confidencial tras el estreno de su nueva película para Netflix, El desorden que dejas.

Durante su entrevista, el guionista ha explicado que está enfadado porque no hayan contado con él para el reencuentro de la famosa serie de instituto: "No estoy en el regreso de Física o química porque no me han llamado".

"Esa es otra de las diferencias de trabajar con Netflix o con Antena 3. Netflix me respeta y se ve que Antena 3 no. Creo que a ellos le han preguntado y han hablado de mi contrato actual con Netflix, pero yo no he hablado con nadie de mi contrato y ellos no saben qué contrato tengo", ha contado Montero, quien también es creador de Élite. "Netflix no me hubiera impedido que yo volviera a Física o química para hacer dos capítulos".

"No voy a verla. Estoy muy enfadado con ellos y los actores no se lo merecen porque evidentemente ellos están haciendo su serie. Creo que no voy a verla para no tener que opinar", ha asegurado. "Imagino que no me han llamado por esta concepción antigua de la tele de que el autor no pinta nada, solo he creado la serie, solo les he dado un éxito... No quiero hablar del tema porque me enfada mucho. Estoy en un momento tan guay de mi vida, donde me quieren y me respetan realmente... pero me da mucha tristeza".

Curiosamente, y ya que están tan de moda los reencuentros, Atresplayer Premium también parece haber hecho el mismo movimiento con Los protegidos, serie para la que prepara un regreso sin contar con sus creadores, tal y como confesó Darío Madrona, uno de sus guionistas.