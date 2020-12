Estos son los trucos de los maquilladores para sacarle todo el partido a nuestra mirada

La mascarilla es uno de los complementos que más hemos llevado este año y que para nada esperábamos. Aunque al principio fue muy raro para algunos —sobre todo para las beauty addict— ya nos hemos hecho a ellas, y le sacamos el mismo partido que a un bolso de Chanel.

Una de las mejores cosas que nos han dado, aparte de protegernos, es que ahora nos centramos más en nuestra mirada y podemos sacarle más partido a nuestros ojos, sin embargo, no muchas sabemos cómo darles más protagonismo y crear un look impactante.

Para conseguirlo qué mejor que mirar a nuestras famosas favoritas e inspirarnos en ellas y en sus maquilladores profesionales. Una de ellas es la talentosa Jo Baker, que es la artífice de los increíbles looks que lucen la actrices Lucy Boynton, Dove Cameron o Karen Gillan.

Pintalabios para un color intenso

Si queremos un color potente y que destaque, no hay nada mejor que usar un pintalabios a modo de sombra. Además de sacarles partido a aquellos labiales que no podemos usar por las mascarillas, se trata del truco perfecto si el aplicar las sombras de ojos como una experta no es lo nuestro.

Pestañas hasta el infinito

Un gran truco para potenciar nuestra mirada es llevar unas buenas pestañas. Estas abren el ojo, los enmarca, parecen más despiertos, hacen que se vean más grandes. Para esto podemos recurrir a las pestañas postizas para darle un efecto más dramático, pero si todavía no las tenemos dominadas, de 2 a 3 capas de una máscara voluminizadora y otra que alargue hacen un gran efecto.

'Glitter'

Si queremos que nuestros ojos acaparen todas las miradas, no hay nada mejor que ponerles purpurina. Elijamos el color que elijamos, los destellos que den van a ser lo único que necesitemos, un poco de máscara de pestañas, eyeliner si nos apetece para enmarcarlo y darle un efecto más dramático y listo.

Toque de color

Un maquillaje sencillo pero muy llamativo es dejar los ojos nude pero con un punto de color vibrante y que destaque. Además de ser algo muy original, es muy rápido de hacer y resulta perfecto para aquellas personas que están empezando y todavía no tienen mucha maña o no se atreven con mucho color.

Ojos sesenteros

Al más puro estilo Twiggy, las pestañas de los años 60 dan mucho que hablar. En lugar de buscar el máximo volumen en las superiores, nos centramos en las inferiores, dando algunos trazos con el eyelinerpara hacerlo más intenso. Sin duda vamos a destacar mucho con ellas.

Estilo editorial

En el maquillaje todo vale, y en una época como la que estamos viviendo debemos dejar volar nuestra imaginación y atrevernos con cosas distintas, que no sean del día a día. Un buen ejemplo de esto es el maquillaje más artístico que solemos encontrar en los editoriales de moda, que nos encanta pero que nunca nos atrevemos a llevar. Ahora es nuestro momento.

'Floating eyeliner'

Ya hablamos de esta tendencia en este artículo, pero resulta una técnica perfecta si lo que queremos es llevar toda la atención a nuestros ojos aunque llevemos la mascarilla más llamativa del mundo. Con paciencia y buen pulso podemos llegar a hacer verdaderas obras de arte en nuestros párpados.

Máscara de pestañas de colores

Es la opción menos llamativa de todas, pero no por eso debemos descartarla. Si no nos apetece llamar mucho la atención desde un principio, o simplemente no nos apetece, es perfecto. Con una máscara de pestañas de este tipo recaerá toda la atención en nuestros ojos, pero sin que se nos vea llegar a 3 metros de distancia.