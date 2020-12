10 errores frecuentes que pueden arruinar tus finanzas personales

El 53% de los españoles no llegaba a fin de mes el año pasado, según un estudio realizado por la app de finanzas personales Fintonic. Y ese informe se realizó en 2019: no contempla, por tanto, el impacto económico derivado de la pandemia de coronavirus, con el que miles de personas han sufrido despidos, se han visto afectados por ERTE o han menguado sus ingresos.

Por ello, es importante tratar de evitar errores financieros que pueden provocar un agujero económico aún mayor en nuestras finanzas.

1) Gastar más dinero del que se ingresa

Es la regla básica de la economía. Obviamente, si una familia tiene unos gastos mensuales mayores que sus ingresos, necesitará endeudarse de forma constante, por lo que entrará en un círculo vicioso que difícilmente podrá revertir y cada vez tendrá más deudas. Por ello, y pese a las dificultades que tienen miles de familias para llegar a fin de mes, es básico tener en cuenta los errores que vienen a continuación.

2) No hacer un presupuesto de nuestras finanzas

Facturas de la luz PIXABAY

Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, explica a 20minutos que «un gran error es no elaborar un presupuesto de nuestros ingresos y nuestros gastos». Al respecto, advierte de que no controlar nuestras finanzas y ver si es necesario hacer recorte de gastos es un fallo habitual. «No tener un presupuesto puede generar problemas de no llegar a fin de mes, incluso a familias que pueden tener ingresos mensuales suficientes», asegura.

3) No ahorrar

Hucha, ahorro JOYOUS!/WIKIMEDIA COMMONS

Álvaro Bas, director de Desarrollo de Negocio de Rastreator, recomienda «la famosa regla del 50/30/20». «Para evitar sobresaltos lo mejor es tener en cuenta cuáles son tus ingresos y tus gastos y tratar de no salirte del presupuesto marcado. Lo recomendable sería destinar el 50% de tus ingresos mensuales a tus gastos básicos, el 30% a tus gastos personales y caprichos y el 20% al ahorro», explica.

4) No contabilizar los gastos hormiga

Un hombre con una mascarilla bajada fuma un cigarrillo. FERNANDO ALVARADO / EFE

Los gastos hormiga son desembolsos pequeños y rutinarios que hacemos casi sin darnos cuenta pero que a final de mes hacen mella en el bolsillo. Consumiciones en cafeterías, uso del taxi, tabaco, golosinas, tratamientos de belleza, comisiones al sacar dinero en un banco que no es el tuyo... Al final de mes suponen un porcentaje de gasto de nuestros ingresos que no se suelen tener en cuenta pero va minando.

5) No diversificar inversiones y jugártela al todo o nada

Un broker opera en el mercado de acciones en la Bolsa de Nueva York. REUTERS

En economía conviene diversificar inversiones y no poner todos los huevos en la misma cesta. Antonio Gallardo (iAhorro) alerta del peligro de, por ejemplo, «invertir todos los ahorros en Bolsa, puede ser muy arriesgado porque hay vaivenes bursátiles» y se puede ganar dinero, pero también perderlo rápidamente.

6) Acostumbrarse a pagar a plazos y endeudarse

A corto plazo demorar gastos y recurrir a hipotecas o préstamos puede parecer cómodo y acertado, pero al final estarás pagando bastante más dinero al sumarle los intereses. Por ello, en la medida de lo posible –y siempre que se disponga de dinero ahorrado–, es conviente liquidar gastos. Un desembolso mayor en el corto plazo te permitirá vivir más desahogado el resto del tiempo.

7) No tener un colchón para imprevistos financieros

Un trabajador de un taller protegido con una mascarilla arregla la rueda de un coche. Jesús Hellín - Europa Press

Gallardo (iAhorro) recomienda tratar siempre de «tener un colchón para imprevistos». No tenerlo puede provocar problemas para muchas familias que arrastran problemas para llegar a fin de mes cuando llegan situaciones financieras adversas. «Por ejemplo, una reparación de coche puede suponer un gasto importante», indica.

8) Comprarse una vivienda más costosa de lo que podemos pagar

Unas llaves sobre un contrato de vivienda. Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Comprarse una casa es, con diferencia, la mayor inversión que realizan la inmensa mayoría de las familias españolas. Es importante buscar un hogar en el que vayamos a estar a gusto, pues vamos a pasar en él mucho tiempo. No obstante, se debe buscar una vivienda que podamos pagar sin vivir ahogados por una hipoteca gran parte de nuestra vida.

9) No planificar el presente y el futuro

Pensionistas MINISTERIO - Archivo

Bas (Rastreator) explica: «No planificar en función del mes los tipos de gastos que puedes tener es un error clásico. No hacerlo generará preocupaciones ante la aparición de pagos inesperados. Por ejemplo, en diciembre sabes que viene una época con mayor gasto por las Navidades». Desde Helpmycash, respecto al ahorro, aconsejan «marcarse objetivos a largo plazo, como por ejemplo la jubilación». «Cuanto antes empecemos a ahorrar, menos esfuerzo deberemos dedicar para conseguir el saldo que queremos alcanzar», aseguran.

10) No estar atento a la información económica

No estar pendiente de la situación económica general puede provocar que se hagan inversiones ruinosas.