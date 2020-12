El rey emérito salda sus deudas con Hacienda: ¿cuánto ha pagado? ¿Se libra de un delito? ¿Puede volver por Navidad?

El rey emérito Juan Carlos Iha presentado ante la Agencia Tributaria una declaración de la renta complementaria sin requerimiento previo para poder regularizar su situación fiscal en España, según se refleja en un comunicado que ha hecho público su abogado Javier Sánchez Junco.

¿Cuánto ha pagado el rey emérito?

De la declaración presentada por Juan Carlos I ha resultado una deuda tributaria de 678.393,72 euros, que ha abonado en su totalidad, incluyendo intereses y recargos, con el objetivo de regularizar su situación con Hacienda.

¿Por qué ha tenido el rey emérito que presentar esta declaración?

Básicamente porque habría gastado un dinero ajeno sin declararlo a Hacienda ni haber realizado donación alguna. En concreto, la presentación de esta declaración está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarían fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

¿Se ha librado de un delito fiscal?

En teoría sí. Ahora la Fiscalía debe analizar la regularización y decidir si archiva la causa o sigue adelante y presenta querella, algo que parece más que improbable porque el monarca ha presentado esta declaración complementaria a tiempo. Según el artículo 305.4 del Código Penal, si no se ha presentado denuncia por esos delitos fiscales por parte de la Fiscalía, ni se ha abierto una investigación por parte de la Agencia Tributaria, Juan Carlos I puede regularizar su situación fiscal sin problemas.

¿Cuándo se produjeron los hechos?

El uso de las tarjetas se produjo en los años 2016, 2017 y 2018 (tres ejercicios fiscales), cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en dos de los tres años, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

¿Qué dicen los técnicos de Hacienda?

Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) han confirmado la legalidad del procedimiento de regularización que ha realizado el rey emérito pero han advertido que debe ser completa y veraz de forma que, si después se encuentran otras rentas opacas no tendría efecto. "Si no se declaran todos los ingresos o todos los incrementos de patrimonio que se pudieron tener en el ejercicio correspondiente, esa regularización carecería de efectos", ha declarado en Canal Sur Carlos Cruzado, presidente del sindicato, quien ha opinado que la Agencia Tributaria tendría que haber abierto ya en 2017 una investigación sobre los fondos del monarca.

¿Había alguna investigación ya abierta?

Sí. Este asunto estaba siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo pero aún se había notificado la apertura de diligencias.

¿Está siendo investigado Juan Carlos I por algún asunto más?

Sí. Esta línea de investigación se une a las otras dos ya abiertas. Una de ellas por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Supremo. Las otras diligencias abiertas estarían relacionadas con el blanqueo de capitales. Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. La Fiscalía investiga la existencia de un 'trust' en el que figura el rey emérito como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90. ¿Qué opina el Gobierno?

¿Cuál es la postura del Gobierno?

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido pronunciarse sobre ningún proceso que afecte a un "contribuyente" concreto, pero sí ha deslizado que todo el mundo debe cumplir con sus obligaciones fiscales, "mucho más aquellas personas" que por su "presencia pública" y "proyección" tienen que ser "ejemplares" en este sentido. Montero ha asegurado que sobre cualquier información en relación al rey emérito debe pronunciarse la Casa Real "si lo tiene a bien".

¿Puede volver a España sin problema por Navidad?

Juan Carlos I puede volver a España cuando quiera, ya que en estos momentos no existe ninguna causa judicial abierta contra él. Otra cosa es que sea lo más conveniente para la monarquía en estos momentos. El hecho de que haya regularizado su situación fiscal con Hacienda a falta de un par de semanas para Navidad deja claro sus deseos. Sin embargo, parece que el rey emérito no dará un paso sin el visto bueno de Zarzuela y Moncloa. El Gobierno dice públicamente desconocer que el monarca vaya a regresar a España en próximas fechas, aunque lo cierto es que el Ejecutivo no ve con buenos ojos su vuelta en estos momentos. El rey emérito salió de España el pasado mes de agosto y reside desde entonces en Emiratos Árabes Unidos como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi.