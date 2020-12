Ribó sobre l'ultimàtum al València CF: "Està escrit, el 15 de maig s'acaba el període de l'ATE"

"El 15 de maig s'acaba el termini de l'ATE. Açò no ho fa l'ajuntament, ho fa un diari oficial que a més està publicat en el BOE -Butlletí Oficial d'Estat-", ha insistit el primer edil, que ha considerat que aquest missatge "està molt clar".

Joan Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de visitar el refugi antiaeri de Massarrojos, preguntat per eixe ultimàtum i per la postura del president del València CF, Anil Murthy, sobre aquest tema. "Les obligacions de cadascú no se li han de recordar. En això la legislació espanyola és molt clara. La de Singapur no ho sé però l'espanyola és clara en aquest tema", ha subratllat el responsable municipal.

Després d'açò, Ribó ha repetit que, "per tant, està totalment escrit" el missatge donat i ha destacat que "el 15 de maig s'acaba el període de l'ATE", alhora que ha apuntat que després d'aquest "es podrà substituir -el promotor- o suprimir". "Açò és el que li diem. El temps s'acaba i ho reitere perquè és evident que s'acaba", ha assegurat l'alcalde.

"Ell veurà el que ha de fer", ha agregat Joan Ribó sobre Anil Murthy. "Jo no li vaig a explicar això. Està molt clar el que cal fer en els documents oficials. Nosaltres ens reunim en el seu moment amb Murthy i li vam dir que no anàvem a prorrogar-la -l'ATE- i que avançara" en la finalització del nou estadi, ha exposat. "Ho hem dit amb tota claredat. Tampoc hem d'anar tot els dies a cridar-ho", ha afegit.