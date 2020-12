Margaret Keenan, una abuela de 90 años, la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer en Reino Unido

Margaret Keenan, una mujer de 90 años, ha sido la primera persona en el Reino Unido y el mundo en recibir la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech, según informaron este martes los medios británicos

Keenan aceptó ser grabada y fotografiada mientras se le administraba la vacuna -en torno a las 6.30 GMT- en el Hospital Universitario de Coventry, en el centro de Inglaterra. Los reguladores británicos dieron la semana pasada luz verde a esta vacuna, que a partir de este martes empezará a ser suministrada para los grupos más vulnerables del Reino Unido.

La abuela británica ha dicho sentirse "privilegiada" por recibir la primera dosis. Y ha recomendado a la población seguir su ejemplo. "No puedo agradecer lo suficiente a May (la enfermera) y al NHS cómo me han cuidado, y mi consejo para todo el que le ofrezcan al vacuna es: póntela, si yo puedo ponérmela con 90 años, entonces tú también".

"Me siento muy privilegiada de ser la primera persona vacunada contra el Covid-19, es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos después de estar sola durante la mayor parte del año"

Reino Unido ha dado este martes el pistoletazo de salida a la mayor campaña de vacunación de su historia, que empezará por atender a pacientes de 80 años o más que acuden al hospital como pacientes ambulatorios, y a aquellos que están siendo dados de alta después de una estancia en el hospital. Además, aprovecharán las citas a las que no acudan pacientes para inmunizar a los sanitarios que más riesgo corren de contraer el coronavirus.

La enfermera del NHS que ha administrado la primera dosis ha sido identificada por los medios como la Mrs. Parsons. Para ella ha sido "un gran honor" poder participar "en este día histórico". La enfermera ha agregado: "Los últimos meses han sido duros para todos los que trabajamos en el NHS, pero ahora parece que hay luz al final del túnel".

El virus no ha sido derrotado

El ministro británico de Salud, Matt Hancock, ha asegurado sentirse "bastante emocionado" por este hito. "Ha sido un año duro para mucha gente", ha comentado en declaraciones a Sky News. La vacuna "protegerá a Margaret y a las personas a su alrededor y si conseguimos hacerlo (...) con todos los que son vulnerables a esta enfermedad podremos seguir adelante y podremos volver a la normalidad", ha subrayado.

Hancock ha reconocido que se trata de un logro científico pero ha dejado claro que el virus no ha sido derrotado aún. "Hemos dado un gran paso adelante pero todo el mundo tiene que seguir acatando las normas", ha insistido, advirtiendo de que no es posible relajarse "hasta que tengamos a suficientes personas vacunadas". Reino Unido registró el lunes 14.718 nuevos casos y 189 fallecimientos, lo que eleva el balance global por la pandemia a 1.737.960 personas contagiadas y 61.434 fallecidos por la enfermedad.