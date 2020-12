Monedero bautiza a Ana Rosa como "la musa de la política" y esta reacciona: "¿Te han tomado la temperatura...?"

La relación entre Juan Carlos Monedero y Ana Rosa Quintana parece ser la clásica de amor odio. La presentadora y el colaborador habitual del programa de Telecinco han protagonizado, en más de una ocasión, alguna rencilla en directo. No obstante, ambos parecen reconciliarse a los pocos minutos dedicándose irónicas bromas.

Este viernes, el ex secretario de Podemos ha dedicado un pequeño detalle a la periodista de Mediaset, Monedero le ha regalado un ejemplar de su nueva obra: El paciente cero eras tú, un libro que habla de la política en tiempos de coronavirus.

El colaborador le ha dado el libro en directo, algo que ha dejado descolocada a la presentadora, Ana Rosa ha leído en voz alta el título y ha preguntado: "¿De coronavirus?". "Hacia dónde vamos después del coronavirus, sí", ha respondido el politólogo. "Ah, pensé que iba de después de los presupuestos", ha bromeado la conductora del programa.

La presentadora ha agradecido el gesto de su compañero y ha añadido que espera que el libro venga dedicado. "Luego", ha contestado Monedero. "O sea, ¿me regalas un libro que no me dedicas?", ha bromeado Quintana. "Te lo voy a dedicar. Cómo no te voy a dedicar a ti, que eres la musa de la política en España", ha añadido el representante en la mesa de debate de Podemos.

Ana Rosa, sorprendida por el piropo de Monedero, ha comentado: "¿A ti te han tomado la temperatura a la entrada? ¿Habéis visto que le hayan hecho la prueba del Covid". El resto de colaboradores se han echado a reír con la broma de la periodista que, justo después, ha abierto un debate entorno a la aprobación de los presupuestos.