Dos mejor que uno: así son los 'packs' de Philips para sorprender esta Navidad con un regalo doble... ¡y con oferta!

Regalar es, para muchos, un gran placer, puesto que no hay nada que haga más ilusión que pensar en esa persona, en el detalle que quieres hacerle y descubrir su cara mientras lo abre. Los que se reconocen en esta situación saben que el único problema en estos casos es tratar de envolver el paquete con éxito... ¡y tras probar cientos de trucos! La cosa se complica si no tenemos muy claro cuál va a ser el regalo perfecto y si tenemos que empezar a devanarnos la cabeza hasta dar con un presente que cumpla tres reglas básicas: que sea útil, que le vaya a gustar y, a poder ser, que no nos cueste mucho dinero.

Así que regalar en Navidad, si no se tienen las ideas muy claras, puede ser una auténtica agonía. Además de que, por este motivo, no hemos podido aprovechar el Black Friday para conseguir un precio aún mejor en nuestras compras, nos tocará recorrernos distintas tiendas o ecommerces para tratar de encontrar aquello que va a emocionar al destinatario de nuestro presente. Eso u optar por un cheque regalo que nos apañe cualquier detalle y que deje a la elección de quien lo recibe su compra. Sin embargo, muchos comercios quieren ponérnoslo muy fácil para que, además de dar con el artículo adecuado, lo hagamos a buen precio.

La marca Philips es una de las firmas que quieren ayudar a sus clientes y, para ellos, ha preparado una selección de packs de sus distintas categorías con los que, además de sorprender a la persona a quienes se los regalemos con un presente doble, ahorraremos algo de dinero en su compra. Podemos encontrar productos de diversas categorías, desde pequeños electrodomésticos para los que llevan un chef dentro hasta productos de belleza y opciones para los que ya lo tienen todo. ¿Quieres descubrir el catálogo de Philips?

Además, este kit te puede salir aún más barato si eres lector de 20minutos.es. Ahora tienes un 10% de descuento adicional al introducir el código 20MINUTOS10 en tu compra (código válido hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en la sección respironics). ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Tres ‘packs’ para sorprender esta Navidad

- Para los más cocinitas... batidora de vaso y freidora sin aceite... ¡por menos de 185 euros!

El 'pack' para los cocinitas. Philips

- Para los que se cuidan... recortadora y cepillo de dientes eléctrico... ¡por menos de 70 euros!

Para el cuidado personale. Philips

- Para los futuros o recién estrenados papás... pack de biberones de Avent y vigilabebés... ¡por menos de 200 euros!

El 'pack' para padres primerizos. Philips

