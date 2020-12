Andalucía matizará la figura del allegado en las celebraciones navideñas porque "puede ser un coladero"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró este jueves que, pese al consenso alcanzado el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud sobre las normas que regirán en las celebraciones navideñas, Andalucía introducirá algunos "matices propios" de aplicación en la comunidad.

En concreto, el popular se refirió en Canal Sur Televisión a la figura del allegado, introducida por el Ministerio de Sanidad, un aspecto que "no nos parece del todo clara" y que "puede ser un coladero y difícil de justificar para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

En cualquier caso, insistió Moreno, las decisiones finales sobre esta materia y otras medidas restrictivas no se tomarán hasta el próximo 10 de diciembre, tras la reunión del comité de expertos, "porque queremos tener lo más cerca posible los datos para no equivocarnos, aunque aquí es muy difícil acertar". Y añadió: "Todos queremos, yo el primero, juntarme con mis hermanas y mis sobrinos, pero no va a poder ser. Va a ser una Navidad muy difícil y muy distinta y tenemos que entenderlo. De lo contrario, vamos a tener un enero y un febrero tremendamente malo".

Precisamente sobre la figura del allegado se pronunció también la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, que precisó que este "puede ser tu novio o tu amigo del alma que está solo", es decir, una persona sin relación consanguínea, pero que "es muy cercana".

García defendió que con esta figura, el Gobierno central "intenta cubrir toda la casuística que se pueda producir", al tiempo que insistió en "no mezclar muchas burbujas" y en aplicar el "sentido común". "Lo importante es que la gente se quede en casa como norma, pero se ha regulado que se pueda hacer una mínima movilidad para estas vacaciones", manifestó.

Y concluyó pidiendo "responsabilidad ciudadana" para esta Navidad porque "está en juego la vida de las personas" y poder "celebrar otras Navidades sin que te falte un familiar en la mesa".