Fernando Tejero sale de las entrañas de Monstruo en 'Mask Singer' y desvela su afición más desconocida

Este miércoles, Mask Singer emitió su quinta gala. Debido al cambio de mecánica, fue un programa mucho más largo de lo habitual. Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Monstruo, Girasol y Pavo Real actuaron todos ellos hasta que cuatro quedaron para la eliminación: Catrina, Monstruo, Girasol y Caniche.

Catrina, Caniche y Girasol fueron salvados por unos votos que convirtieron a Monstruo en el expulsado. Tras mucha tensión, los azafatos del talent le ayudaron a deshacerse de la máscara, revelando su verdadera identidad: Fernando Tejero. Se trata, hasta ahora, del personaje que, en líneas generales, ha sorprendido menos.

En las redes, ya en el estreno del formato muchos apuntaban a que el entrañable disfraz naranja era llevado por el actor. Y es precisamente su profesión la que le ha llevado a confundir en alguna ocasión, pues se trata de uno de los concursantes que más ha jugado con su voz, pareciendo una persona completamente distinta en cada ocasión y atreviéndose con los Backstreet Boys, Mika o Toy Story.

Esto no bastó para despistar a Javier Ambrossi y Vanesa Martín (en sustitución de Malú), que estaban tan seguros de que detrás de Monstruo estaba Fernando Tejero, que apostaron que, si se equivocaban, José Mota y Javier Calvo se tendrían que rapar la cabeza.

La afición desconocida de Fernando Tejero

Una vez fue descubierto, Tejero hizo énfasis en lo mucho que disfruta cantando, que había sido el motivo principal de que participara en el programa. "Me engañaron para venir. Me gusta mucho cantar, y vi una oportunidad de hacerlo. He cantado con Sabina, Rozalén o Dani Martín", reveló. El actor también contó lo duro de llevar que era su traje, al que llamó "ataúd", y dijo que era un lugar donde uno terminaba "respirando su propio aire".

“Me lo he pasado bomba mirando por los agujeritos”, aseguraba el actor. También explicó la pista con la que temió que le descubrieran, un guiño a José Mota en la nueva pista del Monstruo: "¿No te acuerdas de esos monstruosos días que pasamos juntos?", en alusión al doblaje de Monstruos S.A., donde ambos interpretaban a los protagonistas.