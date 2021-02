Qué fue de Raoul Vázquez, de 'OT 2017': de su paso por 'La voz' a ser Dios en 'La llamada' de los Javis

Raoul Vázquez siempre quiso ser cantante. Sin embargo, las circunstancias hicieron que este no se animara a comenzar a dar clases de canto hasta los 16 años, cuando una de sus profesoras le animó a hacerlo.

El catalán comenzó su periplo en el mundo de la música y se presentó a La voz, donde consiguió en las audiciones a ciegas que Melendi se girase. Fue incorporado a su equipo y logró derrotar a su oponente en las batallas, pero lamentablemente fue eliminado cuando estaba a punto de llegar a los cuartos de final.

En 2017 probó suerte en los castings de Operación Triunfo 2017, donde poco a poco fue superando fases hasta llegar a la Gala 0 del talent. En ella, el hermano del futbolista Álvaro Vázquez hizo una versión del tema de Matt Simons Catch and Release, con el que consiguió entrar en la Academia.

Semana a semana, el triunfito fue logrando salvarse de las nominaciones por sus buenas interpretaciones. Let Me Love You junto a Aitana, La quiero a morir con Mireya Bravo o Million Reasons, esta vez en solitario, fueron solo algunas de las grandes actuaciones del artista.

Nominado junto a su compañero Luis Cepeda en la Gala 7, a pesar de hacer una memorable interpretación del tema Every Breath You Take, fue expulsado en favor de su compañero, que continuó con su formación en OT.

A su salida del concurso musical, inició su carrera en solitario junto a Universal Music. Finalizado el formato, se une a sus compañeros en la gira OT en la que pasaron por múltiples plazas del país reinterpretando las versiones más famosas del concurso.

En otoño de 2018, actuó en el Coca-Cola Music Experience, celebrado en el WiZink Center de la capital, donde cantó su primer sencillo en solitario, Estaré ahí. En esa época, se anunció también que iba a hacer el papel de Dios en la obra de los Javis, La llamada, en la que también participa su amiga y excompañera Nerea Rodríguez.

Con la llegada de la Navidad, Raoul Vázquez y algunos compañeros de su edición participaron en una campaña publicitaria en la que cantaron juntos el tema El mundo entero. Durante ese mes, Vázquez unió su voz a la de su compañera de La voz, Belén Aguilera, con la que lanzó una nueva versión del tema Tus monstruos.

A lo largo del 2019, Vázquez emprendió la gira de La llamada, y, de nuevo junto a Nerea Rodríguez, participó en el doblaje de la película de animación Terra Willy: Planeta desconocido, en la que interpretan el tema principal, Por ti.

No sería hasta el mes de junio cuando vería la luz de manera definitiva su single Estaré ahí, una balada que acumula más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube.

En 2020, el músico se unió a Nerea Rodríguez y Ricky Merino en el #3Tour, con el que que realizaron conciertos por cuatro grandes ciudades españolas. En el mes de febrero, fue invitado por su amiga Nerea a Tu cara me suena para interpretar el tema Señorita junto a ella.

Superado el confinamiento acasionado por la Covid-19 y con la nueva normalidad, fue invitado por Ana Guerra a su concierto en los jardines de Pedralbes con la que cantó Acepto milagros. Entre tanto, Raoul, junto a su compañera Mireya Bravo, anunciaron una colaboración que llegó en el mes de noviembre: Pídeme.

Por el momento, se desconoce si el músico catalán está en proceso de creación de un álbum o si definitivamente apostará por ir sacando pequeños singles o colaboraciones con otros cantantes. Lo que está más que claro es que contará en todo momento con el apoyo de los Wolfies, tal y como se llaman los seguidores de este triunfito.