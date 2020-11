Vivenda adquireix per dret de tempteig 12 vivendes protegides per a famílies en situació de vulnerabilitat

Es tracta de cinc vivendes a València (dos en el carrer Ángel de Villena i les restants en els carrers Paco Piera, Sabateria dels xiquets i plaça Jacinto Benavente), amb uns preus que van des dels 60.000 als 112.038 euros. A Sagunt s'han adquirit tres vivendes (dos en el carrer Azorín i una altra en el carrer Joan Martorell), amb una inversió entre els 30.000 i els 40.000 euros.

A Alcoi també s'ha fet una compra pública preferent sobre tres vivendes del carrer General Prieto amb preus des dels 27.000 als 41.000 euros i una altra a Burjassot (plaça 9 d'Octubre), amb un cost de 42.000 euros, detalla el departament que dirigeix Rubén Martínez Dalmau en un comunicat.

Amb aquestes ja són 23 les vivendes adquirides per EVha mitjançant la compra pública preferent enguany. En els primers mesos de l'any es van escripturar altres set: tres a València, dos a Castelló, una a Sagunt i una altra a Alcoi.

La compra pública preferent és un dels mecanismes impulsats per la Conselleria per a ampliar el parc públic de vivenda. El dret de tempteig i retracte té com a objectiu que, davant la notificació de venda per part de qualsevol propietària o propietari d'una vivenda protegida de promoció pública, la Generalitat pot exercir la capacitat legal de compra d'aquest immoble de manera preferent.

Per a executar aquest dret, prèviament EVha ha de comprovar la necessitat de vivenda social en el municipi. Es tracta de vivendes que va construir la pròpia administració i que va vendre famílies vulnerables i ara els seus propietaris les posen a la venda, expliquen.