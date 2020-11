Marín señala que la "decisión" sobre las 'narcolanchas' de Montequinto atañe a la Guardia Civil o la Justicia

Con motivo de una visita institucional a Dos Hermanas, donde se ubican dicho centro educativo y la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Juan Marín ha respondido a los medios de comunicación que la Junta de Andalucía, gestora de centros educativos como el de Tabladilla, no puede "retirar" estas embarcaciones de dicho enclave sin autorización judicial previa.

"No podemos retirarlas si no tenemos un auto judicial que así nos lo indique. Hemos ofrecido colaboración, pero es la Guardia Civil y la instancia judicial la que tiene que hacer llegar cualquier tipo de decisión", ha dicho el vicepresidente de la Junta, aclarando que hasta el momento a la Junta de Andalucía no se le ha "pedido ningún tipo de actuación" respecto a dicha situación.