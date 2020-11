Coronavirus.- Cuevas del Becerro estrena este lunes las unidades móviles de cribado ante la alta positividad

Las pruebas, que comenzarán a las 09.00 horas, también se harán en el centro de salud de Cuevas del Becerro. Concretamente allí acudirán los menores de once años y los mayores de 75 años, a quienes se les cita por teléfono.

Al resto de la población se les está citando mediante SMS para acudir a la unidad móvil, salvo a los vecinos que han dado positivo por test de antígeno o PCR recientemente, a los que no se les hará la prueba. A las personas con discapacidad que no puedan acudir, se les hará la PCR en su propia casa.

A día de hoy el municipio, de 1.589 habitantes, tiene una tasa por cada 100.000 habitantes de 3.209,6. La alcaldesa de Cuevas del Becerro, Ana María García, ha indicado que serán pruebas obligatorias.

Así, en un mensaje a la población en el perfil del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, recogido por Europa Press, ha recordado la alta positividad del cribado realizado el viernes, con 130 positivos del total de 182 presentados (fueron convocadas 289 personas), lo que ha propiciado que la unidad móvil de la provincia inicie su trabajo en la localidad.

"No nos gusta que la estrenen aquí; una de las medidas es que nos van a hacer una PCR a todo el pueblo, a todos los que el pasado viernes no fueron convocados al cribado. No se hará a los que se hicieron el test el viernes ni a los que se la hayan hecho recientemente", ha indicado, añadiendo que en este caso, al contrario que hace dos días, sí será obligatorio. Según García, la ciudadanía está siendo convocada por SMS o teléfono "y no ir puede ser un delito contra la salud pública".

"Si toman estas medidas es porque es una medida de salud pública, aquí la pandemia no está controlada y han encontrado un número elevado de asintomáticos, 130 positivos que estaban haciendo vida normal y ahora están aislados y no van a seguir contagiando sin saberlo", ha expuesto la regidora.

Ha indicado que están en contacto con la Junta de Andalucía, con las autoridades competentes en materia de salud, y ha pedido "tranquilidad y paciencia" a la población. "Cuevas del Becerro tiene la situación que tiene y es prioridad. A nivel general la pandemia esta en una segunda oleada y tienen que ir respondiendo a otros problemas", ha apostillado.

Para evitar aglomeraciones, desde la Junta de Andalucía han pedido a los vecinos de la localidad malagueña que lleguen a la hora a las que son citados. En caso de duda, pueden hacer la consulta a través de Salud Responde.

EL ÚNICO POLICÍA LOCAL, AFECTADO

Ha aludido la alcaldesa a que la plantilla municipal también está afectada por el COVID-19, destacando al único policía local del pueblo, por lo que se ha puesto a disposición a la Guardia Civil y también, por parte del Gobierno andaluz, a la Policía autonómica, "que van a estar muy vigilantes en las salidas y entradas al municipio" que, ha recordado García, deben estar "totalmente justificadas".

"Ahora pedimos esfuerzo y salir lo imprescindible, ir a un médico, a un banco y para de contar", ha manifestado. También, ha informado, se está en contacto con Protección Civil para que un equipo de voluntarios "eche una mano en todo lo que sea posible y agradecemos esa disposición".

Respecto al colegio, ha admitido que no tienen respuesta aún y están a la espera de la Junta de Andalucía. "Tenemos que ver qué pasa porque hay que pensar que las personas que dan negativo y tienen que seguir trabajando no tienen con quién dejar a los niños", ha afirmado.

Tras una reunión mantenida el pasado sábado con el resto de la Corporación municipal, un encuentro "bastante fructífero", la alcaldesa de esta localidad de la Serranía de Ronda ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad, tranquilidad y paciencia".

"Estamos muy nerviosos y esto causa nerviosismo pero ante todo hay que mantener la calma. Ánimo a todos, no nos podemos hundir, hay que animar a la tropa y si todos lo hacemos bien, en 10 o 15 días mejoraremos los resultados", ha trasladado la alcaldesa, quien también ha agradecido la "empatía" y el apoyo de los ayuntamientos de alrededor de Cuevas del Becerro.