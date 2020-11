Mayores de 64, trabajadores esenciales o en lugares cerrados... Illa enumera los grupos que se irán vacunado a partir de marzo

La vacunación contra la Covid será un proceso de meses a lo largo de los cuales la población española se irá inmunizando en distintos grupos de riesgo identificados por Sanidad y el grupo de expertos con los que ha elaborado la estrategia nacional. Empezará en enero con cuatro grupos considerados prioritarios y continuará en dos fases posteriores -una que empezará en marzo y otra a finales de mayo- con otros 14 grupos de población, entre los que se encuentran las personas mayores de 64 años, aquellas identificadas como población "vulnerable" o trabajadores esenciales o aquellas personas que vivan y trabajen en entornos cerrados.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha enumerado este viernes la totalidad de los grupos de población en los que se ha dividido la estrategia para vacunar contra la Covid. Según ha explicado, de momento solo está determinado que entre enero y marzo se vacunarán 2,5 millones de personas, las que se encuentra en los cuatro primeros grupos, considerados prioritarios: personas que viven en residencias de mayores, el personal sociosanitario que cuida de ellas, el resto de personal sanitario "de primera línea" y personas con grandes dependencias que residen en sus casas.

Posteriormente, se procederá a imnunizar al resto de grupos a los que se ha referido este viernes Illa. Se trata de las personas mayores de 64 años, grandes discapacitados, personas sobre las que la "evidencia científica" identifique un riesgo algo o medio y también bajo, "personas que viven o trabajan en entornos cerrados", personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, personas que desempeñan trabajos considerados esenciales, personal docente, población infantil, adolescentes y jóvenes (de a partir de 16 años), resto de población adulta, personas que puedan verse afectadas por brotes de Covid, embarazadas y mujeres lactantes y personas que tiene inmunidad y son seropositivas al Covid-19.

Con esta clasificación, Illa ha indicado que queda cubierta "toda la población española", que empezará a vacunarse en enero, cuando lleguen las primeras dosis de los 140 millones de vacunas que España ha adquirido a través de la UE. Se trata de vacunas de doble dosis, por lo que la cifra total servirá para inmunizar a 80 millones de personas, una cantidad que excede a la población española. Con el excedente, el Gobierno ejercerá "vías de solidaridad que también tenemos muy presentes", ha dicho Illa.

El ministro las ha nombrado en este orden, aunque ha apuntado que la decisión sobre quiénes se vacunarán en la Fase II de la estrategia de vacunación (desde finales de marzo y principios de junio) y en la Fase III (durante los meses de verano) todavía no está tomada del todo. Es una "decisión flexible que van a ir tomando los técnicos conforme vayamos disponiendo de vacunas", ha dicho Illa.

"Se han decidido los cuatro que tienen que ser vacunados prioritariamente y el resto de grupos, que están evaluados y dimensionados, según vaya evaluando e proceso de vacunación y vayamos recibiendo mayores datos y certezas sobre las vacunas disponibles", ha indicado. En todo caso, ha insistido en que que no se trata de determinar si son seguras o no, porque de inicio la Agencia Europea del Medicamento "no va a autorizar ninguna que no cuente con los requisitos de seguridad y eficacia".

Como en los primeros grupos prioritarios, la ordenación de la población en estos 15 grupos restantes ha respondido a los mismos criterios, relativos al riesgo de enfermar o fallecer por la Covid (morbilidad y mortalidad), por su exposición al virus, el riesgo de impacto socioeconómico y el riesgo de transmisión.

Similares a los de la OMS

Los grupos en los que la estrategia de vacunación divide a la población española son similares a los que identificó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un documento con recomendaciones para el proceso de vacunación, que sí los distribuye por fases.

La OMS señala que para los casos en los que hay transmisión comunitaria, como es el caso ahora mismo en España, en una primera fase de vacunación, aquella con dosis suficientes para vacunar a hasta al 10% de la población, debe empezarse por "personal sanitario en riesgo de alto a muy alto de contraer y transmitir la infección" y "personas de edad avanzada".

Para la segunda fase, con vacunas disponibles para hasta el 20% de la población nacional, la OMS recomienda continuar la inmunización por "personas de edad avanzada no cubiertas en la Etapa I", a "grupos con comorbilidades o estados de salud" que les haga especialmente vulnerables a "sufrir cuadros graves de enfermedad o muerte", personas a las que su situación económica y social les haga especialmente vulnerables, como quienes están en "pobreza extrema, personas sin hogar", "migrantes en situación irregular" o "trabajadores migrantes de ingresos bajos".

En esta segunda etapa la OMS también al "personal docente y otro personal escolar de alta prioridad", específicamente de los niveles de preescolar y primaria.

Según las recomendaciones de la OMS, para la tercera y última fase que deben contemplar las estrategias de vacunación -entre ellas, la de España- para llegar a una inmunización de hasta el 50%, deben quedar el resto de colectivos: trabajadores esenciales de sectores distintos al de la salud, como policías, trabajadores de la agricultura, transportistas y otros "esenciales para el funcionamiento crítico de la administración".

También las mujeres embarazadas, personal necesario para la producción de vacunas y otro personal de laboratorio de alto riesgo y colectivos con alto riesgo de contraer y transmitir el coronavirus, como reclusos, militares acuartelados, trabajadores de la minería o del sector cárnico.