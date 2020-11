Cs votará en contra de los Presupuestos

Ciudadanos no estará en las fotos de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha confirmado Inés Arrimadas al anunciar que los suyos votarán en contra de las cuentas públicas porque "no cumplen" con lo que pedían los naranjas. De esta forma, el Gobierno cerrará el acuerdo con ERC y Bildu, pero no incluirá a Cs, que seguía en la negociación.

"Prometimos a los españoles que trabajaríamos para frenar locuras y que ofreceríamos una vía moderada", comentó Arrimadas al anunciar el voto. Desgranó lo "logrado" por los suyos: "Frenamos la subida de impuestos a la clase media y familias, evitamos el incremento del IVA a la educación y paramos el aumento del impuesto de sociedades". Celebró, con todo, el papel de la formación naranja. "El esfuerzo de Cs consiguió esto trabajando con la parte moderada del Gobierno"

Esto llega después de que este jueves se desmarcase del dictamen final de las enmiendas a las cuentas públicas que tiene previsto sacar adelante el Gobierno a lo largo de las próximas semanas. Eso sí, la votación de esas enmiendas ha salido adelante con 19 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria (que tiene el voto del heterogéneo Grupo Mixto) han votado en contra de los Presupuestos mientras que el PDeCAT, representante del Grupo Plural, ha optado por ejercer su derecho a no votar. Tampoco ha votado Vox, en su caso por ausencia voluntaria, como en el resto de sesiones de la comisión.

Durante esta fase de comisión, las cuentas han incorporado enmiendas de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe, y Nueva Canarias, mientras que el PSOE y Unidas Podemos ha rechazado toda enmienda que no fuera de sus socios presupuestarios, a excepción de una enmienda de Ciudadanos.

A partir de ahora, los Presupuestos pasan al Pleno del Congreso, donde cada ministro defenderá desde el lunes cada una de las secciones, que serán votadas junto al resto de enmiendas que quedan vivas por haber sido rechazadas hasta ahora.

En el Pleno no habrá votación de conjunto, con lo que la votación de cada sección presupuestaria será determinante, ya que rechazar las cuentas de un Ministerio supondrá tumbar todo el proyecto presupuestario. En esas votaciones al Gobierno le bastan más apoyos que rechazos pero ya cuenta con una mayoría absoluta de votos con la suma de ERC, el PNV, Compromís, y los previsibles votos de Bildu, Más País-Equo, Teruel Existe, el PRC y Nueva Canarias.

Con Esquerra Republicana, el acuerdo presupuestario se ha plasmado hasta el momento por dirigir 100 millones de euros en inversiones a la alta velocidad en Barcelona, 2,5 millones de euros a Salvamento Marítimo y otros 4 millones para financiar proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y asilados, dentro de un programa de cofinanciación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de 8 millones.

En el caso de EH-Bildu, la partida más cuantiosa va dirigida a reservar 10 millones de los fondos europeos para proyectos de I+D+i en el Plan Tecnológico Aeronáutico, tres millones para renaturalizar las marismas de Motondo en Orio (Guipúzcoa) y otros tres para aumentar en tres millones la financiación de la carretera N-121 en Navarra. Asimismo, las cuentas dirigen un millón de euros para el Cercanías de San Sebastián, con la previsión de otros 47 millones de euros hasta 2024.