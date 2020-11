Felipe González critica los pactos de Sánchez con ERC y Bildu y manda un mensaje: "A mí nadie me manda callar"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha compartido este jueves su visión del panorama político, con el Ejecutivo de coalición en mitad de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, y ha criticado que "ni ERC ni Bildu", con los que el Gobierno ya ha llegado a acuerdos para sacar las cuentas, "están interesados en que hay un proyecto de España como espacio compartido o como estado nación descentralizado, o federalizado". Y en este saco a metido también a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de coalición.

A su juicio, tanto ERC como Bildu tienen claras sus preferencias y las siguen con coherencia. "También Pablo Iglesias, de llevarnos a un estado plurinacional, con derecho de autodeterminación. Naturalmente esa estrategia converge con Bildu o ERC, pero eso no define un proyecto de país", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el escenario europeo, donde las decisiones de calado se toman entre los populares, los socialdemócratas, los liberales y una parte de los verdes. "Eso es lo que cuenta en el Parlamento y ellos son los que toman decisiones en el Consejo. Eso es lo que parece que no se consigue en España", ha lamentado. González ha destacado la gran grieta que existe entre los partidos políticos, en referencia a los dos partidos mayoritarios: PSOE y PP.

Preguntado nuevamente por Bildu y su líder, Arnaldo Otegi, el expresidente ha afirmado que, dado que "contradice" lo que para él es un proyecto de España, no le considera un interlocutor válido a largo plazo. "Ellos quieren la independencia, igual que ERC o el PDCAT. La Constitución Española no es militante, pero para la gente que de verdad cree en el proyecto constitucional difícilmente es compatible con los que quieren acabar con España como espacio compartido y descentralizado", ha justificado.

Además, considera que ninguno de estos partidos puede considerarse progresista pese a que los miembros del Gobierno así los tratan porque, explica, "Cualquier nacionalismo que trate de romper la cohesión y solidaridad del país es cualquier cosa menos progresista".

No es la primera vez que Felipe González se muestra abiertamente en contra de la gestión de Pedro Sánchez. En esta ocasión incluso ha reconocido que a veces tiene "sentimientos de orfandad" aunque su partido, dice, "sigue siendo el PSOE y creo que lo seguirá siendo". En este sentido y en relación al debate interno en el partido tras las censuras de la Ejecutiva al sector más veterano del PSOE y crítico con Pedro Sánchez, el expresidente ha sido tajante. "Yo no represento a nadie ni lo pretendo, pero no voy a consentir que nadie me mande callar. Si alguien me manda callar diciendo que es socialista, yo sé que no es socialista".