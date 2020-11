Los Reyes Magos recorrerán los cinco distritos de Santa Cruz de Tenerife en pequeños 'paseos reales'

La programación navideña fue presentada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra; el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello; la concejal de Promoción Económica, Evelyn Alonso y la responsable del área de Cultura, Gladis de León.

El alcalde quiso destacar "el optimismo, la ilusión y la responsabilidad" como los tres ejes sobre lo que el Ayuntamiento ha dispuesto un programa de actos que, "como no podía ser de otra manera, va a hacer de estas navidades unas fiestas diferentes a cuantas se han vivido antes".

Además, añadió, "pensemos en el comercio más cercano para hacer nuestras compras, disfrutemos de las actividades de manera responsable y, para los más pequeños que tengan más ilusión que nunca con el 5 de enero, ya que sus Majestades los Reyes Magos no faltarán a su cita con todos los niños de Santa Cruz".

Las actividades musicales, culturales y de ocio previstas darán inicio este jueves con el encendido del alumbrado de Navidad, a las 19.00 horas, en todo el municipio.

Esta jornada se completará con el paseo del alcalde por las distintas calles del centro de la ciudad, acompañado de distintos miembros del grupo de gobierno, para conocer la disposición del alumbrado y saludar a los comerciantes de la zona.

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento son en su mayor parte de carácter gratuito, a excepción de las distintas funciones teatrales del 'Soldadito de Plomo', que se desarrollarán en todos los distritos municipales, y cuya recaudación irá destinada a diferentes ONG del municipio.

En el programa destacan el tradicional Concurso de Belenes y la inauguración del belén situado en la plaza de La Candelaria mientras que las novedades se encuentran en el espectáculo 'Palmetum Naturaleza Encendida', la retransmisión por Televisión Española a nivel nacional de las Campanadas de Fin de Año desde la plaza de España y las exhibiciones pirotécnicas en los cinco distritos celebrando el Nuevo Año.

ACTIVIDADES CULTURALES

Conciertos en familia, audiciones y recitales musicales, funciones teatrales y exposiciones de arte, así como cuentacuentos o talleres infantiles completan el calendario de actividades programadas.

El área de Cultura, por su parte, incluye una amplia y variada relación de actividades.

Dentro de la programación del Teatro Guimerá, por ejemplo, destacan la obra de teatro '7 hombres buenos'; la actuación de Camané del 4º Festival de Fado; el humor con Manolo Vieira, y la danza con el Centro Internacional de Danza y el Festival Canarios Dentro y Fuera.

Además, el teatro ha programado una gran variedad de espectáculos para el disfrute de los más pequeños como son 'La Superabuela', 'La Magia de Oz' y 'Puck', además del concierto de Los Cantadores 'Fantástico'.

El recién estrenado Espacio Escénico de La Recova aumenta la actividad cultural con actuaciones musicales como 'Zaida in three', 'Fran Barajas' y 'The Vinylos' y representaciones teatrales como 'Un mundo raro, un cuento chiquito', 'Valientes', 'Tres mujeres' y 'Al vino, vino', una obra que combina el mejor teatro, con una cata de vinos.

También en este espacio se han potenciado las actividades infantiles como 'La isla viajera', 'piratas ilustrados', 'Alf, el muñeco de nieves' y 'El Rey Carbón'.

Asimismo, un total de 37 actividades tanto presenciales como online transcurrirán hasta final de año en las tres bibliotecas municipales.

El desarrollo de las iniciativas estará marcado por las medidas sanitarias del momento, aunque muchas de ellas contarán con la opción de realizarlas online.

El Museo de Bellas Artes inaugura una nueva exposición titulada 'Antigüedades sonoras' y contará con un programa musical en la sala de piano, con las actuaciones de 'Ayres de cuerda', 'Beethoven en do mayor', '2 for the road', 'Diego Hernández' y 'Besay Pérez y Satomi Marimoto'.

Desde la misma área, la concejalía de Patrimonio Histórico ha programado una docena de rutas por la ciudad para conocer mejor el patrimonio de la ciudad.

Asimismo, se repartirán por toda la ciudad 1.000 carteles con el código QR para el acceso a la página