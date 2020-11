El príncipe Guillermo y Kate Middleton lloran la muerte de Lupo, uno de sus perros

Cualquiera que haya compartido parte de su vida con la de un animal sabe lo doloroso que es cuando fallecen. Por eso se entiende que ahora mismo el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos (George, Charlotte y Louis, de 7, 5 y 2 años, respectivamente) estén alicaídos y desolados tras la muerte de Lupo, uno de sus perros.

A través de la cuenta de Instagram de Kensington Royal, el matrimonio ha dado a conocer el dolor que les ha provocado esta pérdida en un sentido escrito junto a una instantánea de Lupo: "Con mucha tristeza, este fin de semana nuestro perro Lupo ha fallecido. Ha estado en el corazón de nuestra familia los últimos nueve años y le echaremos mucho de menos".

La publicación, firmada con sus iniciales, ha recibido en menos de 24 horas cerca de 850.000 likes, así como multitud de comentarios en los que los seguidores de los royalties les envían sus condolencias por la pérdida del que fuera uno de los regalos de boda más sonados de hace casi una década.

Este cocker spaniel de un potente color negro entró a formar parte de la familia cuando los duques de Cambridge, de hecho, no tenían todavía descendencia: fue en 2011 el año en que lo adoptaron. Y desde entonces ha estado tan presente en sus vidas que hasta ha aparecido en algunos de sus más famosos posados familiares.

De hecho, está en el primero que se le realizó al futuro rey George en el jardín de Bucklebury Manor, fotografías que por cierto hizo el padre de Kate, Michael, a quien pertenecía la camada de la que provino Lupo. También hay quien apunta que fue el propio perro quien decidió el nombre del primogénito, pues sus padres esparcieron varios papeles con diversas posibilidades y sería Lupo quien decidió el futuro nombre de quien está llamado a sentarse en el trono de Reino Unido.

Asimismo, también se le ha podido ver en varias fotos de los cumpleaños de los pequeños (como las que se le realizaron al propio George en 2016 con motivo de su tercer año de vida) o la sesión que protagonizó Kate Middleton para la edición británica de Vogue con motivo de su centenario.

Aunque los duques de Cambridge tienen más mascotas, como Marvin, el hámster que es el mejor amigo de la princesa Charlotte porque, tal y como confesó su madre, "sus bigotes le hacen cosquillas en la cara", quien también ha llorado mucho la muerte de Lupo ha sido James Middleton.

El hermano de la duquesa de Cambridge es un amante de los perros por encima de todas las cosas (asegura que le salvaron de la depresión, tiene una empresa dedicada a ellos y no duda en sacarlos como protagonistas de su Instagram) y Lupo era como parte de su familia.

"Con enorme pena anuncio que Lupo, el querido perro de mi hermana Catherine y su familia, ha muerto. Lupo era el hijo de Ella, hermano de Zulu, Inka y Luna. Tenía 9 años", comienza diciendo ante sus cerca de 200.000 seguidores con una selección de fotografías.

"Nada te prepara para la pérdida de un perro. Para quienes nunca han tenido un perro puede ser difícil comprender esta pérdida. Sin embargo, aquellos que han amado a uno sí saben lo que significa: un perro no es solo una mascota; es un miembro de la familia, un mejor amigo, un fiel compañero, un maestro y un terapeuta", continúa.

"Muchas personas a lo largo de los años me han hablado sobre el dolor de perder a un perro y, para la gran mayoría, la muerte de un perro es, en casi todos los sentidos, comparable a la pérdida de uno de tus seres queridos (humanos). El dolor que sentí por perder a mi primer perro Tilly en 2017 todavía me afecta y al escuchar lo que le había sucedido a Lupo me asaltó una ola de emociones", asegura.

Tras explicar que ha encendido una vela, ha rezado sus oraciones y llevado a Ella, la madre de Lupo, a dar un largo paseo "para pasar tiempo recordándole", finaliza: "Descansa en paz Lupo. Tilly y Mini te estarán esperando. Siempre serás recordado y tu legado vivirá para siempre. Buen chico".