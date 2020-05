El novedoso y muy perruno negocio de James Middleton, el hermano pequeño de Kate

Tampoco debería sorprenderle a nadie -que esté mínimamente al tanto de la vida de los royalties británicos- que la nueva aventura empresarial de James Middleton, el hermano pequeño de la duquesa de Cambridge, esté relacionado con los perros.

Si no se recuerda mal, el empresario mostró hace un par de meses lo importante que son los perros en su vida amenizando la cuarentena con una dog party. O, básicamente, darse un paseo por su Instagram, donde sus algo más de 180.000 seguidores ven cada poco tiempo una nueva muestra de su amor.

Su biografía en la red social se traduce como "Papá perruno de Ella, Zulu, Inka, Luna y Mabel" y de sus últimas 15 publicaciones solo en una ocasión no aparece uno de sus cánidos... ¡y es porque está entregando el premio The Kennel Club Friends for Life a los perros que ayudan en terapias hospitalarias!

Es decir, que James Middleton ha aprovechado el tiempo desde que cancelase su boda con Alizee Thevenet que iba a celebrarse en julio (se comprometieron en octubre), según recogió el Daily Mail, y esté pospuesta indefinidamente hasta que pase la crisis por el coronavirus.

También decimos esto porque durante este tiempo confiando en su casa de Bucklebury con su futura esposa y sus cuatro Cocker spaniels y un golden retriever ha ultimado los detalles de su nuevo proyecto empresarial, que ha recibido el nombre de Ella & Co.

La idea es montar una plataforma por el bienestar y la felicidad canina, toda vez que él siempre dice que les debe la vida, dado que su compañía y cariño le ayudaron a superar una grave depresión.

Por ahora, han empezado con un único producto, pero está en mente que pronto vayan llegando más, adecuándose también a la idea sostenible y eco-friendly de la compañía: se trata de una línea de comida liofilizada para mascotas. Es decir, productos frescos congelados y deshidratados como manzana, semillas, pollo, zanahoria, moras...

Tal y como afirma en la página web, decidió comenzar este proyecto cuando concluyó que la gran mayoría de las marcas de comida para sus compañeros tenía muy poco valor nutricional. Esto hizo que él mismo les alimentara con comida cruda que les preparaba, pero la dificultad para mantener la dieta y el espacio en la nevera hizo que tuviese la idea que ha puesto en marcha ahora.