Camilla Parker Bowles sí que quiere ver la cuarta temporada de 'The Crown'

No descubrimos nada nuevo si decimos que dentro de la familia real británica ha sido la pareja del príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles, la persona más díscola de los últimos años -antes de que llegase el Sussexit de Meghan Markle y el príncipe Harry-.

Siempre le ha importado bien poco lo que piensen de ella, da su opinión libremente y se siente solo medianamente atada a la institución. Así que aunque el príncipe Guillermo haya salido bramando contra el estreno de la cuarta temporada de The Crown ("Están explotando a mis padres para ganar dinero", ha dicho), ella la está disfrutando al máximo.

La duquesa de Cornualles además sabe que esta temporada está muy centrada en Lady Diy en toda la polémica que ha surgido en torno a su figura nuevamente, pero aunque a ella se le achacó en su momento el fin del matrimonio de Diana de Gales, ahora se lo toma como una ficción asombrosa que disfrutar como quien puede ver en pantalla los recuerdos del pasado.

Ha sido la periodista Katie Nicholl quien ha asegurado a la revista Vanity Fair que, según sus propias fuentes le han confirmado, Camilla no se pierde una temporada de la serie de Netflix, que también ha sido disputa entre los hijos de su pareja desde que Harry comenzase a trabajar con ellos para decepción y molestia de su hermano mayor.

A la duquesa no le importa haber leído que en esta cuarta entrega se presente su figura como la responsable del divorcio del heredero al trono y la princesa Diana y, según las fuentes, pretende pasárselo en grande -e incluso sorprenderse de la increíble recreación de vestuario de los vestidos y modelos más icónicos de Lady Di-.

"Me imagino que la estará viendo con una copa de vino tinto, ha visto las temporadas anteriores. Tiene un maravilloso sentido del humor y esto no la molestaría en lo más mínimo", le ha comentado un amigo de la periodista experta en la realeza.

"La reina no tiene ningún deseo de verse a sí misma en un programa de televisión ficticio [como prácticamente no ha hecho nunca], mientras que [la princesa] Ana no tiene tiempo para esas tonterías", ha afirmado también sobre la única hija de Isabel II.

"Ella ha visto la serie, por supuesto que lo ha hecho, y creo que Carlos también", ha dado a conocer sobre la duquesa, de 73 años y que en la serie tiene los rasgos de la actriz Emerald Fennell, y sobre su marido, que acaba de cumplir 72 hace una semana. "No creo que realmente tenga ningún problema con dicha serie. Su mayor máxima siempre 'nunca te quejes, nunca expliques'", ha detallado.