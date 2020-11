Garamendi dice que lo que vive Canarias es "un drama" y pide a "una parte del Gobierno" dejar las "tensiones"

"Primero pensando en toda esa gente que está cruzando el charco con sus dramas personales que hay que solucionar y segundo porque los canarios no se merecen la situación que están viviendo", ha apostillado Garamendi en una entrevista a 'Espejo Público' recogida por Europa Press.

Según ha apuntado el presidente de la patronal, el propio Gobierno canario se está quejando de la gestión que se está haciendo. "Es un tema que hay que arreglarlo y que es problema de España y de Europa, no solo de Canarias", ha incidido.

Preguntado por si le preocupa el impacto en la campaña turística en las islas, el máximo representante de los empresarios ha señalado que los empresarios canarios le trasladan que están "preocupadísimos y enfadadísimos", porque entienden que están "desamparados".

TENSIONES DENTRO DEL GOBIERNO

El presidente de la patronal también ha incidido en que la política exterior de España la tiene que hacer el Gobierno, pero ha criticado que "haya una parte del Ejecutivo que genere tensiones al propio Gobierno y, en definitiva, a los españoles".

"Yo no podría estar sentado en una mesa contigo si somos socios y, por un lado, decir que estoy de acuerdo con el papel que tengo delante, pero luego salir y decir que no lo estoy. O estoy, o no estoy. A las duras y a maduras", ha apostillado.