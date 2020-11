Manuel Carrasco manda un mensaje de ánimo a Vega después de que esta confesase sus secuelas tras la Covid-19

La cantante Vega comparte casi todas sus reflexiones a través de sus redes sociales y, desde que hace unos días compartiera las secuelas que sufre a raíz de haber pasado la Covid-19, ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño.

"Hoy he tenido la deferencia de maquillarme para una entrevista y decidió que era un buen momento para hacerme un selfie", comenzó escribiendo acompañando a las palabras de una fotografía en blanco y negro.

La cantante comentó hace unos días que sufría alopecia, a veces le costaba respirar y padecía continuos dolores de cabeza y de espalda. Una confesión a la que Carrasco ha contestado en la publicación: "¡Tan de verdad tú! ¡'Palante'!".

"Apenas comparto mi cara en las redes salvo que tenga algo que decir", aunque en esta ocasión lo ha hecho para compartir las secuelas de la enfermedad. Algo que su compañero y amigo Manuel Carrasco ha agradecido por su naturalidad, claridad y sencillez.

Vega también ha querido mostrar su realidad, asegurando que algunas actitudes de otras personas no están bien: "A diario paso por un parque infantil cerrado por cintas de policía donde muchos adolescentes se sientan a charlar en la valla que lo franquea con la mascarilla colgando de una oreja. Sus batallitas".

"Los miro y me digo 'tú con su edad...'. Y la verdad es que no. Yo con su edad estoy segura de que he hecho más el animal que todos ellos juntos. Pero yo con su edad tenía una cosa tremendamente clara. Lo prioritario. El respeto por los demás, la empatía y que lo más preciado que uno tiene es su familia, sus vidas, su vida", sentencia la cantante de Operación Triunfo.