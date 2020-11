Gonzalo Miró es el último expulsado de 'MasterChef Celebrity' tras su reto más dulce y reñido

Este martes, a MasterCef Celebrity le tocó despedirse de otro de sus aspirantes: Gonzalo Miró. Y es que, el periodista deportivo fue, según los jueces, quien peor resolvió el reto que se propuso a los delantales negros: bombones y trufas en 90 minutos. "Es una pena que no pueda ver el programa, porque estoy seguro de que se iba a reír mucho", dijo al abandonar los fogones en alusión a su madre, la cineasta Pilar Miró.

En la primera prueba del programa, los concursantes tuvieron que preparar platos con los productos que eligiera para ellos un juego. Además, Boris Izaguirre se pasó para acompañar al equipo del formato durante el cocinado, aunque también aprovechó para hacer un repaso a la agitada vida personal de Miró.

Después, en la prueba en exteriores, los aspirantes contaron con la ayuda de Luna y Alberto, de la versión anónima del concurso, para llevar a cabo unos menús de vanguardia en Las Ramblas de Barcelona. Sin embargo, esto no fue suficiente para que el equipo rojo fuera a eliminación. Y es que, aunque el jurado se mostró satisfecho con el resultado, señaló varias veces, por ejemplo, que Terre y Josie no dejaban de bromear y distraer a los demás.

El reto final consistió en preparar bombones y trufas. La mayoría de los aspirantes no los había preparado nunca, y se trata de un cocinado con un alto nivel técnico. A la prueba asistió la cantante Lolita, que insufló ánimo a todos los participantes del reto.

El programa insistió, una y otra vez, en que la artista debería participar en la próxima edición del talent y, aunque al principio rechazó la idea, finalmente mostró predisposición a pensárselo, siguiendo los pasos de su hija, Elena Furiase.

Pero, en esta edición, se encontraban preparando bombones. Desde el principio, se pudo apreciar que Miró era el que menos controlada tenía su idea. Mientras que el jurado señalaba lo "fino" que es Josie, Raquel Meroño se percató de la calma con la que cocinaba siempre el periodista: "Es muy pachón".

Finalmente, los aspirantes mostraron los resultados de su trabajo, y el jurado consideró que todos fueron bastante competentes. Destacó el de Terre, pero los de Josie y Nicolás solo recibieron críticas en nimiedades técnicas. Lo mismo ocurrió con Miró, aunque fue el peor valorado y, por ello, abandonó las cocinas del concurso.

Tras perder su pin de la inmunidad, despedimos con mucha tristeza a Gonzalo Miró. ¡Eres muy grande aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/7weDpULRsH — MasterChef (@MasterChef_es) November 18, 2020

La despedida de Gonzalo Miró y las lágrimas de Florentino Fernández

Confesó que había pensado darse un tiempo con la cocina para dedicarse más a fondo a su pasión, los deportes. Sobre sus compañeros, dijo: "Han jugado mejor que yo, es una realidad. Creo que me he dejado la piel en el campo". Coincidió con él Pepe Rodríguez, que añadió que el joven es "un tío competitivo" al que le gusta "pelear hasta el último minuto".

Miró habló orgulloso de su progreso: "Echo la vista para atrás y veo que he hecho pasta, esferificaciones, helado con nitrógeno, bombones y trufas. Si me llegas a decir esto hace dos meses, que no había cogido una sartén en mi vida, pues te hubiera tomado por loco", reflexionó.

Ante un muy emocionado Flo, que dejó claro, entre lágrimas, que los piques entre ambos eran un mero show, dijo: "Me encantaría que ganase Florentino. Es un compañero excepcional. Es un tipo que está dispuesto a ayudarte incluso por encima de su propio beneficio, lo he notado desde el primer día. Me gustaría que su premio fuese salir de aquí como ganador de MasterChef". Y, ante la pregunta de Rodríguez, apostilló: "Desearía ver una final entre Florentino y Ainhoa Arteta, les quiero mucho".