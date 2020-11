Un testigo considerado clave sitúa a dos de los 'Payasos Justicieros' en el incendio de un garaje y el robo de un coche

La quinta jornada del juicio contra los conocidos como 'Payasos Justicieros' (nombre con el que, según la investigación policial, se jactaban de sus delitos en las redes) se ha centrado en tres de los hechos que se les imputan: los incendios en tres garajes de otras tantas comunidades de vecinos de Logroño.

El relato de un testigo ha acercado a la sala a la noche en que se incendió un garaje de la Plaza de Otoño de Logroño: el 14 de julio de 2018. Se trata de un joven que estrena la mayoría de edad y que fue juzgado como menor. Esa noche, ha contado, acudió con I.A y N.M con la intención de conducir un coche ajeno.

Había una cuarta persona, el hermano de I.A, quien ya compareció por videoceferencia de forma confusa: "Recuerdo que entramos a robar un coche pero no me acuerdo qué pasó". El testigo de hoy también ha dicho tener lagunas: "Fue una noche de fiesta", ha señalado.

"No recuerdo qué ocurrió, estaba bajo los efectos de las drogas", ha dicho a una de las defensas. También ha afirmado saber que eran los 'Payasos Justicieros', pero porque se decía "en la calle".

Ha contado que se marchó el primero y se fue al Parque de la Cometa con unos amigos. "Yo lo que quería era conducir un coche pero, cuando me enteré que los iban a quemar, me marché; me fui asustado", ha explicado.

Al final de su testimonio, y a preguntas de la jueza, ha señalado al acusado I.A y a su entonces novia, N.M, aunque de esta última no ha sabido decir ni el nombre. Ha "mantenido" que "deciden quemar un coche".

Del 18 de julio de 2018, día en el que presuntamente robaron un coche y lo quemaron en el Monte Cantabria, ha dicho recordar que dio "una vuelta con ellos en coche" y que estuvieron "por Las Norias".

Este testigo estaba citado para el pasado jueves, pero no acudió. Las defensas creyeron fundamental volver a citarle, dado que una huella dejó constancia de su presencia, y se le envió requerimiento para acudir hoy o, en caso contrario, hacerlo detenido.

"NOS PODRÍAMOS HABER QUEDADO ALLÍ"

La otra cara de los incendios la han ofrecido quienes vivían en las comunidades que vieron atacados por el fuego sus garajes.

Era la noche del 25 de julio de 2018, los vecinos de Doce Ligero 22, de Logroño, dormían. Una vecina, en calidad de testigo, ha contado cómo le despertaron ruidos y gritos. "Vi gente en la calle y enseguida sentí olor del humo", ha contado.

Sintió miedo, sobre todo por su hijo de cuatro años, y se organizó con su marido para coger él al niño y ella un poco de ropa, pues a causa del calor lo habían acostado sin nada.

Él ha relatado cómo intentaron salir pero "apareció un vecino totalmente negro y dijo que era imposible respirar". "Ya no se puede bajar, nos tenemos que quedar aquí", les indicó.

La Policía les pidió no abrir las ventanas "para no hacer efecto chimenea" y se recluyeron todos en la terraza de la vivienda que la tenía. El foco habían sido unas furgonetas en el garaje.

Otro vecino ha relatado que sí pudo salir, vio a los bomberos trabajar y volvió a entrar en casa. A preguntas ha dicho que la Policía no desalojó.

Se había despertado entre las dos y tres de la mañana, en la calle le sorprendió el humo que salía del garaje y llamaron su atención los trabajos de los servicios de emergencias: "Los bomberos salían ahogados, había mucho humo". Volvió a entrar a casa y "en la escalera había humo pero donde mas en la salida del garaje".

En otra vivienda, una joven duerme profundamente porque, casualmente, el médico le ha recetado varios medicamentos a causa de una dolencia muy fuerte. Los vecinos le aporrean la puerta y su pareja se esfuerza en que despierte.

Tal y como ha relatado ella hoy, cuando por fin despertó, como ya era tarde, no bajaron a la calle y la policía le dijo que pusieran toallas mojadas en el quicio de la puerta. Sin embargo, los resultados del fuego se hicieron un hueco por los focos y el humo empezó a inundar la vivienda así que tuvieron que salir a la calle.

"Todo estaba completamente lleno de humo, casi no salimos porque no encontrábamos la salida, incluso bajamos hasta los garajes porque no identificábamos la salida", ha contado. Y ha añadido: "Nos podríamos haber quedado allí perfectamente".

HECHOS QUE SE LES IMPUTAN

A los cuatro acusados (D.L y T.G; I.A y N.M, dos parejas de novios) se les acusa de quemar diez automóviles (seis en el lugar donde estaban aparcados); robar y quemar una moto; incendio en las instalaciones de Bodegas Marqués de Murrieta; dos automóviles dañados (uno abandonado en el Monte Cantabria); y el incendio en tres garajes comunitarios de Logroño.

Los investigadores, además de un trabajo a pie de calle, enfocaron sus pesquinas en las redes sociales, donde los detenidos, siguiendo fuentes policiales, se jactaban de lo hecho y se autodenominaban 'Payasos Justicieros'.