Baldoví veu "legítim" pactar amb Bildu els PGE i demana valentia al Govern contra els qui "només volen importunar"

Baldoví, en roda de premsa sobre les inversions dels PGE de la Comunitat Valenciana ha lamentat sobre aquest tema que es pose "el focus" en amb qui es pacta els comptes en lloc d'analitzar si els pressupostos atenen els problemes dels ciutadans.

En eixe sentit, ha mostrat la seua "sincera" confiança en què "tot el soroll" que "fins i tot des de dins del partit socialista alguns estan fent acabe no afectant" l'aprovació dels PGE. De fet, ha recalcat que les declaracions en eixe sentit de membres destacats del Govern o del Grup Parlamentari Socialista "apunten allò que hauria d'apuntar: normalitat democràtica".

Sobre aquest tema, ha recalcat que és "legítim pactar amb qualsevol persona si aquests PGE ajuden a millorar la vida persones" perquè "si els demanem que facen política, la política no pot ser anar al Parlament i no tindre capacitat política", ha assenyalat.

Per açò, ha insistit a demanar al Govern que siga "valent" i que no es deixe influir per algunes veus que "ja són del passat, alguns florers xinesos que no acabaran mai d'anar-se'n i que estan sempre per a ací per a importunar".

"El món ha canviat, la democràcia és açò, i el vot de qualsevol ciutadà de l'Estat espanyol és tan legítim per a poder uns Pressupostos com el vot del senyor Pablo Casado", ha postil·lat.