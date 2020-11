"Apareció un vecino totalmente negro y dijo que era imposible respirar"

Era la noche del 24 de julio de 2018, los vecinos de Doce Ligero 22, de Logroño, dormían. Hoy, en el juicio contra los conocidos como 'Payasos Justicieros'(nombre con el que, según la investigación policial, se jactaban de sus delitos) una vecina, en calidad de testigo, ha contado cómo le despertaron ruidos y gritos. "Vi gente en la calle y enseguida sentí olor del humo", ha contado.

Sintió miedo, sobre todo por su hijo de cuatro años, y se organizó con su marido para coger él al niño y ella un poco de ropa, pues a causa del calor lo habían acostado sin nada.

Él ha relatado cómo intentaron salir pero un vecino, teñido de negro por el humo, les dijo que lo había intentado y era imposible: "Ya no se puede bajar, nos tenemos que quedar aquí", dijo. La Policía les pidió no abrir las ventanas "para no hacer efecto chimenea" y se recluyeron todos en la terraza de la vivienda que la tenía. El foco habían sido unas furgonetas en el garaje.

Otro vecino ha relatado que sí pudo salir, vio a los bomberos trabajar y volvió a entrar en casa. A preguntas ha dicho que la Policía no desalojó.

Se había despertado entre las dos y tres de la mañana, en la calle le sorprendió el humo que salía del garaje y llamaron su atención los trabajos de los servicios de emergencias: "Los bomberos salían ahogados, había mucho humo". Volvió a entrar a casa y "en la escalera había humo pero donde mas en la salida del garaje".

HECHOS QUE SE LES IMPUTAN

A los cuatro acusados (D.L y T.G; I.A y N.M, dos parejas de novios) se les acusa de quemar diez automóviles (seis en el lugar donde estaban aparcados); robar y quemar una moto; incendio en las instalaciones de Bodegas Marqués de Murrieta; dos automóviles dañados (uno abandonado en el Monte Cantabria); y el incendio en tres garajes comunitarios de Logroño.

Los investigadores, además de un trabajo a pie de calle, enfocaron sus pesquinas en las redes sociales, donde los detenidos, siguiendo fuentes policiales, se jactaban de lo hecho y se autodenominaban 'Payasos Justicieros'.