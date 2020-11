El Colegio de Médicos de Las Palmas se desmarca de la petición de cese de Simón

Cabrera ha matizado que este tema no se encontraba en el orden del día, por lo que "no se debía haber votado", al tiempo que expuso que él tuvo problemas de conexión, por lo que el Colegio de Médicos de Las Palmas "no" participó de esa decisión pero, añadió en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, que además "no" la comparten.

Para Cabrera el que "no haya tenido fallos a lo largo de esta pandemia, que levante la mano", ya que consideró que "todos" se han "equivocado en esta pandemia", por lo que entiende que "no es justo" que se pida su cese atribuyéndole una "incapacidad manifiesta".