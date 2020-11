Kiko Rivera, sobre Isabel Pantoja: "Tiene un problema con el dinero, siempre lo ha antepuesto a sus hijos"

Este viernes, vio la luz en Telecinco el esperado reportaje sobre los Pantoja, Cantora: una herencia envenenada. Se trató del colofón a unas semanas en las que Kiko Rivera le ha dedicado todo tipo de lindezas a su madre. En esta ocasión, el programa se centró en la herencia del difunto Paquirri.

Según explicó, el DJ comenzó a sospechar a través de rumores que le llegaban sobre la sospechosa gestión que llevaba a cabo la cantante del legado de su marido. El joven compartió que, en 2015 y guiado por su tío Agustín, firmó un documento para ayudar a su madre "con el tema de la cárcel", pero matizó que se arrepiente de haber firmado los documentos previos a ese.

"Me han engañado y me han robado"

Y es que, contó que, después de lo que ha descubierto en la documentación que sus abogados han conseguido, no existe posibilidad de reconciliación: "Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo. No voy a poder perdonar a mi madre; y mi padre, desde donde esté, tampoco".

Pese a las durísimas declaraciones, confesó extrañar a Isabel: "Echo de menos a mi madre, me gustaría volver a verla, pero a día de hoy no tengo fuerzas. No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, es una persona que tiene un problema, está cegada por el dinero... en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos", declaró el marido de Irene Rosales.

Además, hizo alusión de nuevo a la ausencia de su madre durante toda su vida, como ya hizo en la entrevista de Sábado Deluxe que lo desencadenó todo. "Me he fiado de mi madre al 100%, yo creo que hasta he tenido complejo de Edipo, que he estado enamorado de ella, y que de repente te pegues una hostia tan grande… a estas alturas, yo ya no creo a nadie", dijo, antes de añadir una excepción:

"Me creo lo que pone en estos papeles, esto es más serio de lo que pensaba. Si después de esto mi madre no me llama, es que no tiene corazón y tenía razón mi hermano Francisco. Conmigo, mi madre ha hecho toda un paripé. Según estos papeles, mi madre no me quiere. Si esto es lo que ella llama querer... no quiero que me quiera", reflexionó.

En esa línea de recalcar la poca presencia de su madre en su vida, comentó lo poco que se implicó en su tratamiento de la drogadicción. "Mi madre ha hecho un paripé con el tema de mis adicciones, pregúntale cómo se llama mi médico, o si sabe a cuántas consultas he ido, la que sabe esas cosas es mi mujer, Irene, a esa que mi madre supuestamente critica... la vida de mi madre es una gran mentira".

Posibles acciones legales

Además, anunció que se plantea tomar acciones legales contra su madre asegurando que, aunque no quiere llegar a ello, si no tiene más remedio sentará a su madre ante un juez: "Lo único que mi madre puede hacer es llamarme y sentarse delante de mí con mis abogados".

Por otro lado, el DJ dejó claro cómo, lo que más le importaba, era que se cumpliera el legado de su padre. "Me da igual que mi madre me perdone o no, en quien pienso es en mi padre, que su voluntad no se ha cumplido. Mi madre ha antepuesto el dinero a sus hijos, y no me he dado cuenta hasta que he leído estos papeles que sigo sin asimilar, y tardaré mucho en hacerlo".