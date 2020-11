L'APV selecciona l'oferta de Baleària per a construir la nova terminal de passatgers i espera adjudicar-la

Amb aquest pas s'inicia el procediment administratiu per a l'adjudicació definitiva, una cosa que el president de l'APV, Aurelio Martínez, espera que es produïsca el primer trimestre del 2021 "si tot va bé".

Martínez, que ha realitzat l'anunci en la roda de premsa posterior al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, ha valorat l'oferta de Baleària per a una terminal de passatgers "d'última generació" que segons ha dit és "modèlica" a nivell internacional pel que fa a sostenibilitat mediambiental.

Aquesta infraestructura se situarà entre el Moll de Ponent i el Moll de l'Espigó del Túria, en la zona anteriorment ocupada per la drassana d'Unió Naval de València. La terminal ocuparà aproximadament 100.000 m2 i la seua concessió s'atorgarà per un termini de 35 anys, prorrogables fins a un màxim de 50 anys.

El Consell d'Administració de l'APV ha destacat que el projecte "va a ser una infraestructura accessible, sostenible i intel·ligent, al servici de la ciutat, tal com s'arreplegava en els requisits publicats en el plec del concurs".

ZERO EMISSIONS CONTAMINANTS

La proposta de la naviliera Baleària garanteix que el 100% de l'energia elèctrica necessària per al funcionament de la terminal es produirà en les pròpies instal·lacions, i serà d'origen renovable. Segons el projecte presentat al concurs de l'APV, l'estació de passatgers funcionarà amb zero emissions contaminants i apostarà per l'economia circular.

La nova terminal, destinada tant a línies regulars de ferris com a creuers, ha sigut dissenyada per a convertir-se en un "referent de sostenibilitat" a l'entorn del port de València i generar valor afegit a la façana marítima, ha subratllat Martínez.

La terminal reciclarà el 100% dels residus que genere en una planta de biometà que es construirà expressament per a aquest fi; i tractarà els residus dels bucs i els propis de l'edifici per a obtindre biogàs.

TINDRÀ UN CENTRE D'INNOVACIÓ I UN ESPAI CULTURAL

El disseny interior de l'estació garantirà l'operativa independent dels passatgers de creuers i els passatgers de línies regulars. I entre altres novetats del projecte, destaquen el desenvolupament previst d'un Centre d'Innovació i Ecoeficiència i un espai per a la dinamització cultural.