Juan Carlos Campo confía en llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ a primeros de diciembre

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este viernes en la necesidad de renovar las instituciones judiciales, que llevan dos años paralizadas. Pese a la medida acordada con Podemos para renovar el CGPJ sin tener que contar con el PP, Campo se ha mostrado esperanzado de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición. “No hay acuerdo pero sí hay esperanza en la renovación del CGPJ”, ha señalado en una entrevista en La hora de la 1.

En este sentido, se ha marcado una "fecha simbólica" en el calendario para que tenga lugar ese acuerdo: los "primeros días de diciembre, coincidiendo con el día de la Constitución". "Espero que podamos tener fumata blanca", ha pronunciado.

En cuanto a la reforma del Código Penal y delito de sedición, ha confirmado que se encuentra en un estado avanzado y ha recordado que "el calendario del Consejo de Ministro dice que antes de fin de año se tiene que hacer". "La intención es adecuar nuestro derecho al de los países del entorno".

Sin embargo, no ha querido valorar el indulto de los presos independentistas alegando que "el gobierno no es proclive a que se concedan indultos o no, es un derecho de gracia y una medida muy excepcional" que está recogido y que por lo tanto se puede solicitar.

"Hay que proteger a la Corona"

Preguntado por la situación del rey emérito, el ministro de Justicia ha querido evitar que se dé una imagen de fuga porque "no ha sido llamado para venir a España. Estoy convencido de que el día que se le llame vendrá", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que la inviolabilidad del rey está recogida en la Constitución, por lo que solo podría modificarse en el caso de que haya un gran consenso. "El arco constitucional que nos dimos incorpora la Corona y, por tanto, tenemos que protegerla [...] En democracia, la reflexión está abierta. Si llega un momento en el que hay un enorme consenso, se puede hablar.

Además, ha asegurado que la Corona "está dando unos pasos muy importantes en transparencia, en coherencia y visibilidad" y hay que protegerla como institución.