Yuyee, exmujer de Frank Cuesta, sale de la cárcel después de seis años y medio

El herpetólogo Frank Cuesta ha anunciado este jueves que su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith, ha quedado en libertad tras pasar seis años y medio en prisión. La modelo ingresó en una cárcel de Tailandia al ser condenada por un delito de posesión y tráfico de cocaína.

"Yuyee ha quedado libre hoy. Ya está durmiendo con sus hijos", ha contado el presentador del progrma Wild Frank a través de un vídeo en su canal de YouTube, en el que ha confesado que estaba esperando la confirmación del juez para poder dar la noticia de manera oficial.

"Solo puedo decir gracias y gracias a todos los que habéis estado ahí con vuestro cariño, los mensajes de apoyo y la ayuda moral. Algo que es impresionante es que Yuyee tenía cuatro cajas enteras de cartas que le habéis enviado. Se las han dado todas de repente. Quiero dar las gracias a toda la gente anónima que de alguna manera le habéis escrito", ha explicado el extenista.

El activista considera que la cantante tailandesa ha logrado salir de prisión gracias al "trabajo de los abogados", pero también al apoyo y la "ayuda moral" que tanto él como su familia han recibido bajo el conocido hashtag#FreeYuyee. "Esto ha sido a base de ser muy pesados y de no perder la esperanza. Y sobre todo de no perder las ganas de que se haga justicia", dice Cuesta en el clip.

El herpetólogo también ha agradecido el apoyo de los medios de comunicación, aunque prefiere esperar unas semanas para hacer declaraciones porque "no es el momento", pues no siente la "euforia" necesaria para responder a la prensa. "Cuando la cosa esté más calmada y normalizada responderé a quien sea", ha dicho.

"2.345 días, creo que han sido, muy duros para ella, para nuestros hijos y para mí a nivel personal. Han pasado muchas cosas, enfermedades... pero las hemos podido superar", expone en el vídeo, en el que además reconoce que, en contra de su voluntad, también ha vivido "muchas humillaciones" y momentos en los que ha tenido que agachar la cabeza".

El herpetólogo ha explicado que Yuyee "no pasa por su mejor momento" tanto "anímicamente" como "físicamente": "No es lo mismo una cárcel en Tailandia que en otro lugar. Han sido muchos días, seis años y medio ahí dentro. Le costará mucho tiempo acostumbrarse a otras cosas". Y ha asegurado: "No nos vamos a meter en los mismos líos que antes". Cuesta siempre ha mantenido que su exmujer fue encarcelada en represalia por su lucha contra el tráfico ilegal de animales.

En 2014, la modelo tailandesa fue condenada por un delito de posesión y tráfico de cocaína (en concreto, 5 miligramos) e ingresó en una cárcel de Tailandia. Tres años después de su entrada en prisión, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de Cuesta después de que se reabriera el caso y condenó en firme a Yuyee a 15 años y tres meses de cárcel y una multa de 1,5 millones de Baht (unos 45.000 euros).