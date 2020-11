Frank Cuesta, sobre los años de Yuyee hasta salir de prisión: "Las cárceles en Tailandia no son como en otros países"

Tras seis años y medio de lucha, Frank Cuesta puede finalmente respirar tranquilo. Pero sobre todo Chatchaya Cuesta Ramos, más conocida como Yuyee, por la que ha estado peleando. Su exmujer ha salido de prisióntras ser condenada por un delito de posesión y tráfico de cocaína, aunque el televisivo siempre ha considerado que fue en represalia por su lucha contra el tráfico ilegal de animales.

La modelo, cantante y actriz tailandesa, que tiene 3 hijos en común con el herpetólogo, llevaba desde 2014 en una cárcel de Tailandia de la que finalmente ha logrado salir gracias a los abogados, pero también a todo el apoyo y la fuerza que le ha llegado desde fuera.

Así lo confirmó Frank Cuesta en su canal de YouTube, quien no solo quiso informar de la noticia, sino dar las gracias a todo el mundo por su labor. "Gracias a todos los que habéis estado ahí con vuestro cariño, los mensajes de apoyo y la ayuda moral", ha dicho el leonés. "Esto ha sido a base de ser muy pesados y de no perder la esperanza".

El extenista, que ha dado también las gracias a los medios de comunicación aunque ha dicho que que se mantendrá alejado de momento hasta que se calme la cosa, ha asegurado que el tiempo de Yuyee en la cárcel ha sido muy duro, pues "las cárceles en Tailandia no son como en Europa o en América".

"No pasa por su mejor momento", tanto psicológica como físicamente, ha explicado: "2.345 días creo que han sido, muy duros para ella, para nuestros hijos y para mí a nivel personal. Han pasado muchas cosas, enfermedades... pero las hemos podido superar".

"Ha habido muchas humillaciones, muchas veces que he tenido que bajar la cabeza, que me he tenido que callar por el bien de todos", ha añadido. "Aunque yo no os conozco, no os he visto nunca, algo importantísimo en esta vida es ver que la humanidad no se tiene que extinguir. Porque se demuestra que si hemos llegado a lo más alto de la cúspide animal es por todo lo bueno que tenemos, no por lo malo".

Fue en 2014 cuando Yuyee fue condenada por posesión y tráfico de cocaína (en concreto, 5 miligramos) y entró en una cárcel de Tailandia. Tres años después de su entrada en prisión, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de Frank Cuesta después de que se reabriera el caso y condenó a la modelo a 15 años y tres meses de cárcel y una multa de 1,5 millones de Baht (unos 45.000 euros).