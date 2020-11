Vox recurre el archivo del 'caso Delcy'

Vox recurrirá el archivo del 'Delcygate'. Así lo aseguran fuentes de la formación de Santiago Abascal a 20Minutos después de que ayer el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid archivase la causa que se inició en enero después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tuviera un encuentro "forzado", según él, con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela que, pese a no poder pisar la Unión Europea, fue saludada por el ministro dentro del avión en el que también viajaba ministro venezolano de Turismo, Félix Plasencia, que sí tenía relación con Ábalos.

El partido no se muestra conforme con la decisión del magistrado, que apuntó a la Ley de Extranjería para justificar el sobreseimiento de la causa. En el artículo 25 del texto se detalla que "la zona de tránsito internacional de un aeropuerto internacional español no es territorio nacional" y por eso se llevó a cabo el archivo de la causa.

Solo Vox, junto con la Fiscalía, contaba con la potestad de recurrir. Aunque, señalan las mismas fuentes, aún no saben si será un recurso de apelación o de reforma, ya que, dicen, no se les ha notificado el auto aún. Ni el Partido Popular ni el Partido Laócrata se habían personado en las acusaciones.

No obstante, cabe recordar que la Fiscalía ya cargó duramente contra la querella que la formación interpuso contra el propio Ábalos. El Ministerio Público ya dio a conocer el 27 de octubre un escrito en el que defendía que no se podía acusar a Ábalos de prevaricación ya que no existieron "indicios suficientes" de que los hechos "sean constitutivos de delito" ni tampoco de la participación del ministro en los mismos.

La Fiscalía sentenció entonces que la querella estaba "basada en artículos de prensa" que atribuían al ministro haber prestado autorización para que Delcy “atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras” pese a "tener prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo”. "Todo ello, sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados”, añadía.

El escándalo del 'caso Delcy' se produjo a finales de enero, poco después de la formación del Gobierno de coalición y un mes antes de que la pandemia lo copara todo. Según la versión del ministro, que siempre se negó a dimitir pese a las peticiones de PP y Vox, él iba a saludar a Plasencia, con quien le une una relación de amistad, y se enteró "pocos minutos antes de la llegada del avión" de que también Rodríguez viajaba en el interior, por lo que mantuvo "un saludo forzado por las circunstancias".