Las polémicas palabras del novio de Jedet ('Veneno') sobre la Covid: "Voy siempre sin mascarilla y estoy perfecto"

Tras su éxito interpretando una joven Cristina Ortiz en Veneno, la influencerJedet está más de actualidad que nunca. Hace poco incluso presentó a su novio, el cantante Joshortizc, artista que se ha convertido este domingo en el centro de las críticas por sus polémicos comentarios negando la Covid.

Lo hizo en sus stories de Instagram grabando el telediario de Telecinco y llamando "hijos de puta" a los periodistas por las informaciones sobre la crisis sanitaria.

"Pandemia mis cojones, socio, pandemia mi polla. Presentadme a alguien que tenga coronavirus, le como la boca y vais a ver que no pasa nada", dijo gritando a la televisión.

Las historias del novio de jedet...se puede callar un mes pic.twitter.com/Vm6AXKfXfw — Medina (@juanangelmj) November 8, 2020

"Caeros de la puta parra. Que no existe nada", añadió. Después, en la mañana de este lunes, se grabó para hacer unas declaraciones más tranquilo pero reiterando sus ideas.

"Toda la gente que me está hablando. Siento mucho que se hayan muerto familiares, pero sigo pensando que es mentira todo. Vamos a poner que hay un virus: no es tan mortal, no es tan contagioso. Es mentira", explicó. "Desde que empezó esto voy sin mascarilla, me he rodeado de miles de personas. No tengo nada, estoy perfecto".

"Os acompaño en el sentimiento a todos los que han perdido algún familiar. Lo digo de corazón. Pero quiero que entendáis que la tele es una mentira; políticos, una puta mentira; todo una puta mentira. No hay pandemia ninguna, no hay", opinó.

"¿Existe el virus? Vamos a poner que sí existe. Si existe, todos tenemos que pasarlo, vamos a pasarlo ya, tío. ¿O vamos a dejar que todo el mundo se muera de hambre, socio? Todos los que tienen pequeños negocios, restaurantes...", denunció.

La joyita que se ha llevao la Jedet pic.twitter.com/VvzJYxcOEi — potacsio mu bueno (@inesat313) November 9, 2020

"Hay gente que no puede trabajar, hay gente que no está cobrando una puta mierda por esta puta basura", continuó Joshortizc. "Poneos en le pellejo de la peña también. Hay gente pobre muriéndose de hambre aquí en España. Ni ERTE ni ERTE".

"Luego está la peña diciéndome 'tus muertos', 'cateto'... Comedme la polla, ¿sabes lo que te digo? Meteros en vuestras putas vidas", respondió. "Creo que conocéis a más gente que ha cerrado su puto negocio por esta puta mierda que gente que tenga el coronavirus".